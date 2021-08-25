新华社伦敦8月24日电（记者王慧慧 许凤）七国集团领导人24日召开视频会议讨论阿富汗局势，联合国秘书长和北约秘书长出席会议。

当天的会议由英国首相约翰逊主持。会议结束后发表的声明说，七国集团对阿富汗局势表示严重关切，呼吁各方保持冷静克制，确保阿富汗人和在阿外国人的安全，防止出现人道主义危机。当务之急是确保七国公民以及过去20年来与七国合作的阿富汗人安全撤离。

声明说，阿富汗不能再次成为恐怖主义的庇护所；阿富汗塔利班有责任防止恐怖主义、保护人权并寻求包容性的政治解决方案；未来政府的合法性取决于塔利班现在采取何种方式履行其国际义务和承诺以确保阿富汗稳定；阿富汗各方应努力建立一个包容、有代表性的政府，让妇女和少数群体切实参与进来。

声明还说，七国集团将通过联合国、二十国集团和更广泛的渠道，与盟友和地区国家一道，共同努力解决阿富汗面临的关键问题。

七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。英国是今年七国集团轮值主席国。七国集团外长及欧盟高级代表本月19日曾举行视频会议，讨论阿富汗局势。

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