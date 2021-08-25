新华社昆明8月24日电（记者王研、曾维）记者从云南省公安厅新闻办获悉，24日上午11时，中方3艘执法艇从中国关累港鸣笛启航，标志着中国与老挝、缅甸、泰国执法部门共同开启为期4天3夜的第108次湄公河联合巡逻执法行动。

行动前，四国相关执法部门以视频形式召开行动指挥官联席会和湄公河流域信息交流会，共同分析研判近期湄公河流域各类违法犯罪和疫情形势，磋商打击违法犯罪和疫情防控措施。四国一致同意，以此次联合巡逻执法行动为起点，正式启动为期3个月的联合打击湄公河跨境犯罪专项行动，集中打击整治流域偷渡、毒品和电信网络犯罪活动。

据了解，此次专项行动是2021年以来四国针对湄公河流域违法犯罪形势，继湄公河联合“扫毒”百日攻坚行动后开展的第二个专项行动。在联合“扫毒”百日攻坚专项行动中，四国共破获涉湄公河流域毒品犯罪案件85起，抓获涉毒犯罪嫌疑人132人，缴获各类毒品8.436吨、易制毒化学品75.7千克、枪支8支、子弹807发，抓获多名长期活动在湄公河流域的制贩毒犯罪嫌疑人。此次专项行动将以打击湄公河流域偷渡、毒品和电信网络犯罪等突出犯罪为重点，深挖各类违法犯罪源头，全面提升四国对湄公河流域的联合管控力度，严打跨境犯罪，助力疫情防控。

据介绍，针对近期湄公河流域疫情形势，此次联合巡逻执法行动中，四国联合制定七条防疫措施，采取全线联合巡逻与分段联合巡逻相结合的方式开展行动。中方还将向老缅泰三国执法部门分别援助防护服、防护面具、口罩、消毒液等防疫物资，与各方携手抗击新冠肺炎疫情。

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