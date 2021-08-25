新华社北京8月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京与印度总理莫迪24日通电话，就阿富汗局势交换意见。同日，美国媒体援引美方官员的话报道说，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯23日与塔利班政治委员会负责人巴拉达尔在喀布尔秘密会晤。

俄罗斯克里姆林宫网站24日发表声明说，普京与莫迪当天通电话，就阿富汗局势交换意见。声明说，两国领导人在通话中强调要就此问题协调努力，促进阿富汗和平稳定，保障地区整体安全。双方表示愿加强合作，共同应对恐怖主义意识形态传播以及来自阿富汗境内的毒品威胁，并愿就此问题成立双边渠道定期沟通。

多家美国媒体24日报道说，伯恩斯与巴拉达尔的会晤内容可能涉及美军在阿富汗部署期限一事。但中情局对此拒绝置评。

美国总统国家安全事务助理沙利文23日在白宫记者会上表示，美国和盟友在阿富汗的撤离行动正取得“巨大进展”，美方将继续与阿富汗塔利班保持对话。

在被问及美方是否与塔利班沟通美军在8月31日后继续驻留一事时，沙利文说，美方每天与塔利班通过政治和安全渠道就诸多议题进行对话，出于保护双方讨论内容需要，他不便提供更多细节。

约旦外交部23日表示，约旦已批准2500名阿富汗公民经由该国领土前往美国。约旦外交与侨务部发言人德伊法拉·法耶兹说，这些阿富汗公民在过境期间将居住在封闭区域内，并不会在约旦取得难民身份。同时，该国不会承担这些阿富汗公民过境期间的任何费用。（参与记者：刘品然、冀泽、李奥）

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