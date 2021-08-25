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塔利班要求美国8月31日前撤出所有军队和人员

2021年08月25日08:13 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月24日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日表示，美国必须在8月31日前撤出所有军队和人员。

　　穆贾希德当天在记者会上说，美军目前控制着阿首都喀布尔机场，美国必须在8月31日前撤出所有军队、承包商和人员，这一期限不会延长。

　　穆贾希德表示，不希望看到阿富汗民众离开自己的国家，美国应改变鼓励阿富汗人离开的政策。他同时呼吁在喀布尔机场外等待的阿富汗民众回家，并承诺将保证他们的安全。

　　穆贾希德说，塔利班正在同包括美国使馆在内的各国使馆接触，以维持外交关系。他说，不希望驻喀布尔的外国使馆关闭或停止工作，并承诺将保证各国外交使团的安全。

　　另据阿富汗亚利安那新闻社报道，塔利班消息人士在接受美国《外交政策》杂志采访时说，塔利班将组建一个由12人组成的委员会管理国家，成员包括塔利班政治委员会负责人巴拉达尔、塔利班创始人奥马尔的长子穆罕默德·雅各布、塔利班高级成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼以及阿富汗前总统卡尔扎伊、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、阿富汗伊斯兰党领导人古勒卜丁·希克马蒂亚尔等人。

　　美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。8月17日，穆贾希德在记者会上表示，塔利班计划在阿富汗组建一个包容性政府。（参与记者：史先涛）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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