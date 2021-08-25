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印尼累计新冠确诊病例超400万例

2021年08月25日08:09 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达8月24日电 据印度尼西亚国家抗灾署24日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例19106例，累计确诊达4008166例；新增死亡1038例，累计死亡128252例。

　　数据显示，24日首都雅加达特区新增新冠确诊病例484例，累计确诊846900例，累计确诊病例数居印尼所有省级行政区首位。截至24日，印尼共有5846.9万人至少接种一剂新冠疫苗，其中3264.1万人完成两剂接种。

　　印尼总统佐科23日通过社交媒体视频宣布，政府决定将7月初开始实施的紧急公共活动限制措施延长至本月30日，但下调多个地区的限制级别。佐科说，数周以来，印尼新增新冠确诊病例数不断减少，医院病床占用率和接受医学隔离的人数不断下降，疫情形势有所改善。印尼政府将继续密切关注国内疫情走向，根据疫情数据和指标不断调整防疫措施。

　　佐科同时强调，新冠疫情对印尼仍构成实实在在的威胁。疫情远未结束，民众应严格落实戴口罩、保持社交距离、避免聚集等防疫规定，以斩断病毒传播链。

　　佐科近日还在社交媒体上表示，印尼政府订购的3.7亿剂新冠疫苗预计今年年底前运抵印尼，印尼有关部门正努力争取将今年的新冠疫苗供应量提高到4.3亿剂，实现今年接种两剂疫苗的民众人数至少达2亿的目标。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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