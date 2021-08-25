本报记者 张梦旭

新冠肺炎疫情发生以来，美国政府从一己政治私利出发，从隔岸观火到等待所谓“群体免疫”，利用一系列谎言麻痹本国民众。待到疫情扩大难以掩盖时，美国政府又开始甩锅推责，不断指责和质疑中国，制造包括“病毒系武汉病毒实验室泄漏”等一系列谎言。今年5月，美国总统拜登甚至要求美国情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。将病毒溯源这一科学难题，交由以暗杀、政变、监听、说谎而见长的美国情报部门来完成，这一做法无异于视科学为儿戏。

利用虚假情报入侵伊拉克

“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”曾任美国中央情报局（CIA）局长的美国前国务卿蓬佩奥2019年4月在得州农工大学演讲时，一语道尽美国情报机构的“厚黑学”。

近年来，美国靠虚假情报策动战争的最经典案例，莫过于2003年的伊拉克战争。2003年2月5日，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一个装有白色粉末的试管，声称是伊拉克正在研制化学武器的证据。之后，美英联军以此为由，悍然入侵伊拉克。然而，美国至今都未能拿出伊拉克存在大规模杀伤性武器的确凿证据。

美国沃克斯新闻网2019年的一篇文章整理出了美国政府在伊拉克战争问题上撒谎的主要时间线。2002年8月，时任美国副总统切尼表示：“伊拉克现政权拥有大规模杀伤性武器是毫无疑问的。”当年9月，时任美国总统国家安全事务助理赖斯在美国有线电视新闻网（CNN）声称，伊拉克购买的铝管“只适合用于核武器计划”。当年10月，时任美国总统布什表示，伊拉克总统萨达姆·侯赛因拥有“大量的生物武器储备”。直到2003年2月，鲍威尔公开在联合国安理会用虚假情报误导世界。

沃克斯新闻网评论说，时任美国政府多次夸大或完全捏造情报结论，许多人因为这些谎言而死于战争。从2003年到现在，最令人痛心的事情之一是，任何主要决策者，甚至是辅助决策者，都没有为他们选择发动的这场造成数十万人死亡的战争道歉。

美式霸权背后的隐形黑手

多年来，美国情报部门一直是美式霸权背后的隐形黑手。美国策动一场又一场战争、政变、暗杀，都少不了情报部门编造谎言、罗织罪名。

20世纪中叶，CIA发起“知更鸟计划”，旨在凭借这一项目收买全球记者和机构搜集情报。该项目负责人之一菲利普·格雷厄姆是时任《华盛顿邮报》的出版人。CIA曾承认，“知更鸟计划”收买了全球至少400名记者和25个大型组织。直至今日，CIA仍然热衷于对媒体人威逼利诱，以求掌握信息、操控舆论。

1964年8月4日，时任美国总统约翰逊发表演讲，宣称两艘美国军舰当晚遭到北越鱼雷艇袭击。仅3天后，美国国会就通过“东京湾决议”，批准总统采取所有必要措施抵抗任何针对美国军队的武装袭击，自此，越南战争全面爆发。但最终解密资料证实，8月4日当天根本就没有北越鱼雷艇袭击美国军舰，反倒是美军自己的两艘驱逐舰对着空旷的水面发射了数百枚炮弹和炸弹。

1990年10月，美国HBO电视网播放了一则CNN提供素材的新闻：一名“科威特志愿者”在美国国会声泪俱下地作证称，伊拉克士兵冲进科威特的一家医院，将育婴箱内早产婴儿扔在地上，致使300多名婴儿死亡。这则新闻引发了美国民众对伊拉克的愤怒。1991年1月12日，美国国会通过对伊拉克宣战决议，1月17日海湾战争爆发。直到一年后有美媒爆料称，“育婴箱事件”完全是美方炮制的谎言，科威特医护人员早就指出该“科威特志愿者”并不存在。

1999年，美国联邦调查局（FBI）伙同《纽约时报》等美国媒体造谣称，在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室工作的美籍华裔核武专家李文和是中方间谍，并以此为由向李文和发起多达59项指控，经过9个月的单独囚禁，结果没有抓到任何证据。为了诱导李文和认罪，FBI甚至“钓鱼执法”，凭借名目繁多的罪名逼迫李文和用“认小罪”换取“免大罪”。直到2000年9月13日，法庭才根据一项辩诉协议将李文和释放。美国联邦法官帕克当庭表示，美国有关部门在这一案件中的行为“令整个国家和每一位公民感到难堪”。

2018年4月，美英法三国对叙利亚发动空袭，理由是“叙利亚政府使用化学武器”。但事实证明，所谓的“证据”只是叙利亚民防组织（又称“白头盔”）的一段摆拍视频。“白头盔”看似是中立客观的民间组织，实则受美西方资助，勾结恐怖主义势力，拍摄虚假视频，栽赃叙利亚政府。在采访中，当地民众甚至表示，“白头盔”还尽数掠走了给当地的救援食物。

2018年，FBI在没有任何证据的情况下，指控美国田纳西大学副教授胡安明犯有电信欺诈罪和虚假陈述罪，对胡安明开展了一系列调查，并将他列入美联邦禁飞名单。《华盛顿邮报》指出，FBI探员库吉姆·萨迪库通过谷歌搜索到的一份带有胡安明照片的中文新闻稿，便指控他为中国间谍，各种指控事后被证明完全是子虚乌有。今年6月，3名美国联邦众议员致信司法部监察长迈克尔·霍洛维茨，对FBI利用虚假信息诬告胡安明深表不安，并要求重新调查此案。

谎言和行为令人愤慨

除了捏造事实、制造冤案外，美国情报机构在滥刑、虐囚上也不择手段。美国参议院情报委员会从2009年开始对CIA在审讯中针对在押人员施加酷刑的行为进行调查，形成了6000多页的报告，并于2014年12月公布约500页的调查报告摘要。据已经解密的调查报告摘要，CIA为获取情报，对抓获的恐怖和极端组织嫌疑人施加酷刑，包括禁止睡觉、囚禁在狭小空间、实施人身羞辱以及动用“水刑”等。CIA领导层还夸大审讯成果，长期“系统性”欺骗白宫和国会。2016年，美国公民自由联盟以《信息自由法》为依据，要求参议院情报委员会公布虐囚报告全文，并将官司打到哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，但没有胜诉。法院在判决书中称，《信息自由法》仅适用于联邦政府的行政机构，不适用于国会。

美国公民自由联盟国家安全项目资深律师阿什利·戈尔斯基表示，虐囚报告摘要记录了大量CIA的欺骗行为，从对酷刑“有效性”的不实陈述，到对CIA关押的在押人员数量的不实陈述。该机构欺骗白宫、司法部、国会和公众的广度令人震惊，“它的谎言和行为是如此令人愤慨”。

美国专栏作家乔恩·米尔迪摩撰文表示，从干预他国选举到颠覆外国政府，从非法监控美国公民到强迫囚犯参与精神控制实验，从制造虚假指控嫁祸他国到操纵媒体编造假新闻，美国情报机构的黑幕数不胜数。这些机构的所作所为，与美国长期宣称的价值观严重不符。

巴基斯坦《先驱邮报》指出，面对肆虐的疫情，美国政府一开始就对疫情轻描淡写，未能保护本国60多万人的生命，政府是否应该为此负责？2020年初，美国新冠肺炎病例短期内飙升，这是突然暴发还是未能掩盖？2019年，美国陆军为什么突然关闭德特里克堡的生物实验室？美国200多个海外生物实验室的目的是什么？白宫是否会邀请世卫组织专家在美国的实验室开展溯源工作？美国政府违背人类基本良知和正义，发起一场政治赌博，用情报机构来调查新冠病毒起源，这种“洗衣粉谎言”的模仿者只会带来耻辱和丑闻。

（本报华盛顿8月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)