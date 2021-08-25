本报北京8月24日电 （记者金歆）由中国国家互联网信息办公室主办的中非互联网发展与合作论坛24日以线上方式举办。论坛以“共谋发展，共享安全，携手构建网络空间命运共同体”为主题。

中国国家互联网信息办公室主任庄荣文在致辞中指出，中方愿与非洲各国一道，坚守平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展的初心，携手构建更高水平的网络空间命运共同体，共同打造更加紧密的中非命运共同体。就此，他提出四点倡议：深化平等互利，促进数字经济发展；深化团结互助，提升网络安全水平；深化包容互信，加强网络空间治理；深化合作互惠，共享网络发展成果。庄荣文在致辞中提出中方发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”，欢迎广大非洲国家支持和参与。

中国外交部部长助理邓励表示，中方愿与非方共同制订并实施“中非数字创新伙伴计划”，建议主要从以下方面制订合作举措：加强数字基建，打通经济社会发展的信息动脉；发展数字经济，推动数字技术和实体经济融合发展；开展数字教育，破解数字创新“人才瓶颈”；提升数字包容性，服务非洲普通民众；共创数字安全，提升数字治理能力；搭建合作平台，以交流促进数字进步。中方将与非方共同设计未来三年数字领域务实合作举措，并纳入中非合作论坛新一届会议成果文件。

论坛期间，中国国家计算机网络应急技术处理协调中心与贝宁计算机安全事件应急响应中心签署了合作备忘录。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)