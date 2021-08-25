新华社北京8月24日电 8月24日，国务委员兼外长王毅应约同荷兰外交大臣卡格通电话。双方重点就阿富汗局势交换了意见。

王毅表示，阿富汗的未来面临诸多挑战。民族、教派等矛盾错综复杂，贫困、难民等问题亟待解决，局部冲突引发内战的风险需要避免。阿富汗能否凝聚全体人民，弥合社会分裂，实现和平重建还有待时间的检验。

王毅表示，现在是把“阿人主导、阿人所有”这一原则真正落地的时候了。经过这段时间密集沟通，国际社会对阿富汗的期待逐步形成共识，主要可概括为三点：构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，与各类恐怖组织彻底切割。

王毅说，各方都应为此做出努力，发挥作用。美国是阿富汗问题的始作俑者，更不应一走了之，也不应又想着实施什么制裁。当务之急是处理好喀布尔机场出现的乱局，同时也应向阿富汗提供必要的经济、民生、人道等紧急援助，采取实际行动帮助阿富汗实现平稳过渡，这是美方应当承担起的责任。中方理解欧洲国家对阿富汗局势的关注，期望欧方也能为阿富汗的和平稳定与发展做出积极贡献，赞赏荷兰向联合国阿富汗人道基金提供新的援助。

卡格赞同中方关于阿富汗局势的看法，表示国际社会应通过共同努力，积极为阿人民提供援助，在联合国安理会确定的原则基础上，推动解决阿富汗问题，为促进地区和平稳定做出努力。

双方还就双边关系交换了意见。王毅表示，中方视荷兰为中欧合作的“门户”，两国领导人确立的“中荷开放务实的全面合作伙伴关系”符合中荷关系特点，也指明了双方合作方向，希望荷兰新政府继续奉行积极对华政策，以明年两国建交50周年为契机，推动双边关系保持健康稳定发展。

王毅表示，面对充满不确定性的国际形势，各国都应坚持真正的多边主义，尤其是共同维护以联合国为核心的国际体系，阻止世界走向分裂。共同抗疫是国际社会当务之急，中方始终以积极态度推动国际抗疫合作。但当前病毒溯源政治化倾向应引起各方警惕。美国竟然无视和抛弃世卫组织专家经过辛勤劳动得出的研究报告，要求其情报机构限时拿出所谓“溯源结论”，这本身就是一种反科学的做法，其所谓的“结论”也势必服务于美国自身政治目的，并会严重干扰国际抗疫合作。希望各国在溯源问题上坚持科学、客观立场，支持在已经发现早期病例的多国多地开展更为广泛的溯源研究，这才是公正的态度。

王毅表示，中国正在建设更高水平的开放型经济，欢迎荷方进一步扩大对华贸易投资，也期待荷方继续为中国企业提供开放透明的营商环境。中方正全力筹备明年初的北京冬奥会，愿为荷兰运动员来华参赛尽可能提供便利。中荷双方应共同抵制将体育政治化的作法。

卡格赞赏中方将荷兰视作欧中合作的“门户”，表示荷兰将继续优化营商环境，成为更有吸引力和竞争力的投资目的地。期待共同庆祝建交50周年，强调在当今世界不确定局势下，应建立有效、包容的多边主义，支持联合国、世贸组织等多边机构发挥应有作用。病毒溯源是科学问题，希能为人类应对未来大流行积累经验。相信中方一定能够举办一届令人印象深刻的冬奥会，双方运动员都能取得优异成绩。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)