舍拉迪尔·巴克特古洛夫

近年来，我多次到访新疆，不止一次去过美丽的乌鲁木齐。新疆的繁荣稳定，当地人民的幸福生活，都给我留下了深刻印象。

乌鲁木齐是一个多民族聚居的城市。四通八达的交通网、完善的基础设施、多元的文化、友好的人民，成为这座丝路名城亮丽的名片。置身其中，能够体验到不同民族的习俗和生活方式，感受到各族人民和谐相处的氛围。遍布大街小巷的民族风味餐厅更是让人流连忘返。无论是在乌鲁木齐，还是在新疆其他城市，随处可见用多种语言文字标注的街道名称、公交站牌等，出行非常方便。

西方媒体基于偏见散布的关于新疆的谣言完全经不起事实的检验。我曾与当地百姓交流政府采取的安全防护措施，尽管他们的职业、民族各不相同，答案却非常相似——只有坚决防范、打击暴力和恐怖犯罪，人们才可以安心地工作、生活，安定祥和的工作和生活环境值得珍惜和捍卫。

新疆各族人民都可以享受到政府的优惠政策，通过自己的劳动让家人过上幸福的生活。在乌鲁木齐的一家医院，一位男士和我的谈话让我很受触动。他来自新疆边远地区，退休前在乌鲁木齐从事电焊工作，如今正安度晚年。他说：“年轻时，我根本不敢奢望能在乌鲁木齐拥有自己的汽车和房子。如今这一切都变成了现实。”

这位电焊工人的幸福生活并非个例。有一次，我在乌鲁木齐街头遇到一位戴着“卡尔帕克”毡帽的男士。聊天中，得知他已经60多岁了，来自克孜勒苏柯尔克孜自治州。得益于政府提供的各种补贴和支持，村子里不仅新建了住宅、学校和幼儿园，还实现了水电、移动通信信号、宽带网络的全覆盖，新疆少数民族农牧民的生活水平得到显著提升。

在新疆，各族人民的宗教信仰自由和风俗习惯也得到了充分尊重。中国政府非常重视保护少数民族语言和文化。比如，2006年，柯尔克孜族史诗《玛纳斯》被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

行进在发展的道路上难免会听到杂音，但新疆发展的故事有力地说明：只要把人民的利益放在首位，杂音永远无法阻挡前进的脚步。

（作者为吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问）

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)