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杨洁篪出席第十一次金砖国家安全事务高级代表视频会议

2021年08月25日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月24日电  中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪24日在北京出席第十一次金砖国家安全事务高级代表视频会议，强调金砖国家要遵照五国领导人共同指引，秉持开放包容合作共赢的金砖精神，加强战略沟通，增进政治互信，深化安全事务协调，为即将举行的金砖国家第十三次领导人会晤做好各项准备工作。

　　杨洁篪表示，金砖国家要凝聚合力，共同应对安全挑战和威胁。要团结抗疫，尊重科学，反对疫情污名化和病毒溯源政治化；要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，确保广大发展中国家公平参与国际事务；要坚持对话协商和政治解决地区矛盾和热点问题，尊重地区国家合理关切；要综合施策，标本兼治，践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，牢固树立人类命运共同体意识，推动加强全球合作应对非传统安全挑战，反对滥用国家安全概念，对他国实施歧视性单边强制措施。

　　杨洁篪指出，金砖国家应充分照顾彼此核心利益和重大关切，携手打击跨国犯罪，在情报分享、应急处突、安全防范、禁毒、打击网络犯罪、反恐和网络信息安全等领域加强合作。警惕以航行自由为名侵害他国主权权益。中方支持金砖国家建立预防大规模传染病风险早期预警机制，加强应急物资储备和保障能力，在数字健康、药物和疫苗研发、传统医药等领域加强合作。中方欢迎金砖国家达成反恐行动计划，要积极探索反恐和去极端化途径，就打击网络恐怖主义、阻止恐怖融资等深化合作，要推动构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，反对将数据安全问题政治化，反对网络战和网络军备竞赛。

　　杨洁篪强调，政治解决是阿富汗问题的唯一出路。国际社会应尊重阿人民的意愿和选择，鼓励阿建立符合自身国情、广泛包容的政治架构。必须坚持打击一切形式的恐怖主义，阿富汗绝不能再度成为恐怖极端势力的聚集地。

　　会议就国际和地区热点问题、执法机构合作、卫生安全、反恐及网络安全等议题深入交换了意见，核可《金砖国家反恐行动计划》。各方一致同意加强沟通协调和团结合作，确保金砖国家领导人会晤取得丰硕成果。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月25日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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