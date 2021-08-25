本报记者 王传宝

今年是中国和土耳其建交50周年。自2010年两国建立战略合作关系以来，各领域交流合作有序推进。双方在抗击新冠肺炎疫情中相互支持，疫苗合作富有成效，加深了两国人民友谊。两国基于相互尊重推进战略合作，在地区和全球范围内形成积极影响，为两国和两国人民带来了更多福祉。

务实合作持续深化

2015年，中国与土耳其签署关于对接“一带一路”倡议同土耳其“中间走廊”的谅解备忘录，为两国深化互利合作、共享合作成果注入新动力。近年来，中土务实合作结出累累硕果。

在土耳其南部城市阿达纳，由中国企业承建、运用超超临界燃煤发电技术的现代化电厂——胡努特鲁电站在地中海海岸拔地而起。项目计划建设两台660兆瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫和SCR脱硝装置，排放优于欧盟标准和燃机标准，第一台机组计划于2022年3月投产。阿达纳省省长苏莱曼·艾尔班表示，胡努特鲁电站建设进展顺利，该项目是土中投资合作的标杆，是“一带一路”倡议和“中间走廊”深入对接的重点项目，“土中务实合作展现出韧性和巨大潜力”。

土耳其昆波特码头是“一带一路”沿线重要港口。中资企业联合体收购码头65%股权后，保留了土方全部运营团队和员工，实施本地化管理，集装箱吞吐量和营收不断增长。

安卡拉—伊斯坦布尔高速铁路二期、安卡拉500兆瓦光伏产业园等一批中资企业承建的大型工程陆续在土落地，在当地创造了大量就业机会。

日前，从山西太原出发的中欧班列，满载日用百货、机械设备等物资，抵达土耳其南部最大港口城市梅尔辛。土耳其驻华大使埃明·约南表示，土中之间的铁路互联互通将加速欧亚大陆的经济活动，从而强化两国双边经济关系。通过货运列车，土耳其的产品将更加频繁地出现在中国的货架上，土耳其商家也将加盟中国的电商平台，探索线上销售途径。

多年来，中国科技企业加速在土耳其投资建厂。华为在土设立第二大海外研发中心，智能手机品牌小米、vivo、传音等也到土耳其投资设厂。

面对疫情冲击，中方积极采取多种措施增加自土进口，土耳其的樱桃、开心果、乳制品、水产品和禽肉等优质农产品受到中国消费者欢迎……

2020年，中土双边货物贸易额达240.8亿美元，同比增长15.6%。中方在土投资稳步增长，截至2020年底，中方对土直接投资总额累计达19.2亿美元，2020年直接投资达5593万美元，同比增长338.3%。土外交部副部长吉兰说，疫情之下，土中贸易合作逆势上扬，展现出两国经贸关系的强大生命力，成为全球国家间合作的典范。

人文交流日益密切

近年来，中土两国间人员往来持续增长，两国人民了解对方语言文化的热情高涨。土耳其小伙子扎克特别喜欢中国武术，因此在大学里选择了中文专业，“这个决定改变了我的命运——相关人才供不应求，我找工作的选择余地很大。”

目前，土耳其共有4所孔子学院，成为土民众学习中文、了解中国文化的新窗口；两国已各有10余所高校开设了土耳其语或汉语专业。今年年初，土耳其白杨溪中学与土耳其中东技术大学孔子学院签署合作协议，中文教学走入当地中学课堂。

中土两国已缔结了25对友好省市关系。2016年，中国积极参与土耳其安塔利亚世园会，“中国华园”在安塔利亚永久保留。2018年，土耳其在华举办“旅游年”，吸引更多中国游客到土观光，当年入境的中国游客人数增长60%，2019年超过42万人次。两国文化、教育、旅游、体育等领域交流与合作不断拓展，为中土关系发展奠定了良好的民意基础。

土耳其文化和旅游部副部长亚武兹说，土中两国历史悠久、文化灿烂，正在现代化发展的道路上大踏步前进。“土耳其民众喜爱中国，对中国充满兴趣，这让两国民众相知相融。相信两国人文交流将与政治、经济合作同步深化发展。”

携手抗疫富有成效

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中土守望相助、共克时艰，在医疗物资提供、抗疫经验分享、新冠疫苗等方面开展了富有成效的合作，携手构筑抗疫“防火墙”。

在中国抗疫的关键时刻，土方向武汉市紧急提供了两批口罩、防护服等急需的医疗物资。土耳其疫情发生后，中方立即协助土方对接符合资质的中国医药企业，为土方在华采购检测试剂、治疗药物、医用设备等提供便利。中方还组织多批国内专家和医务工作者，通过视频与土耳其同行进行经验分享和业务交流，并向土方提供新冠疫苗，筹备联合生产疫苗。

今年1月，土耳其总统埃尔多安接种中国科兴公司研发的新冠疫苗，用实际行动向土民众和全世界展示了中国疫苗的安全性和有效性。土耳其卫生部部长科贾表示：“在艰难时刻，国际社会团结合作尤为重要。中国生产的新冠疫苗在土广泛接种，将有助于推动两国关系发展和持续深化两国战略合作。”

当前，中土关系正处在承前启后、继往开来的重要历史阶段，面临着更多的发展机遇和更加广阔的发展空间。加快对接发展战略，推动战略合作关系行稳致远，中土将携手走向更加辉煌的未来。

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)