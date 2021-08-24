新华社北京8月24日电 国务委员兼外长王毅24日在“中韩关系未来发展委员会”启动仪式暨首次全体会上发表视频致辞。

王毅热烈祝贺“中韩关系未来发展委员会”正式启动，表示当前国际地区形势复杂深刻变化，进一步加强中韩友好合作顺应时势、合乎民心，符合双方根本利益。

王毅说，今天是中韩建交29周年纪念日。建交29年来，中韩关系全面快速发展。近年来，在习近平主席和文在寅总统战略引领下，两国各领域交流合作进一步蓬勃发展。面对新冠肺炎疫情，中韩守望相助、风雨同舟，实现抗疫合作与友好关系齐头并进。

王毅表示，今明两年是“中韩文化交流年”，明年是中韩建交30周年。相信在双方共同努力下，委员会工作一定能够圆满完成任务，向两国政府和两国人民交出一份令人满意的答卷。

韩国外长郑义溶在视频致辞中表示，韩中积极致力于实现朝鲜半岛无核化与持久和平，将继续密切合作推进半岛和平进程，维护东北亚和平与稳定。期待委员会为下一个30年韩中关系发展树立新的里程碑。

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