原标题：实锤了！美国搜集731部队细菌战资料的牵头人均来自德堡

新华社记者从侵华日军第七三一部队罪证陈列馆了解到

二战结束后

美国为搜集侵华日军第七三一部队（以下简称731部队）细菌战等有关情况

先后派出四组人员去日本

每组的牵头人均来自德特里克堡基地

最终攫取了活人实验、细菌实验、细菌战等方面的数据资料

（一）

莫瑞·桑德斯中校

德特里克堡基地细菌战专家

1945年9月和10月前去东京

先后问讯了731部队重要成员内藤良一、金子顺一、增田知贞等人

但他没找到731部队首任部队长、细菌战罪魁祸首石井四郎

1945年11月

完成《日本科技情报调查报告·细菌战》

（二）

阿尔沃·汤普森

德特里克堡基地兽医中校、精通细菌战研究

1946年2月

问讯了731部队的核心人物石井四郎、北野政次等

在石井四郎家中对其进行问讯

了解到731部队细菌战、活人实验数据资料等内容

1946年5月

完成《关于日本细菌武器的报告》

（三）

诺伯特·费尔

德特里克堡基地植物实验部主任，博士

毕业于美国芝加哥大学

以微生物学、传染病学为主要研究内容。

费尔向731部队成员承诺

“审问只是要获得实验研究的科学技术知识，与起诉战犯无关”

获得较之前调查更为丰富的细菌战资料

1947年6月

完成《日本细菌战活动最新资料概要》

费尔在对其所攫取的细菌战资料给出评价：

“目前所得的资料，德特里克堡的专家们会非常感兴趣

这些资料对我们的细菌战研究计划具有重要价值”

（四）

埃德温·希尔

德特里克堡基地基础科主任

1947年10月

前往日本调查细菌战

问讯了石井四郎、北野政次等20多名731部队重要成员

撰写了《细菌战调查的总结报告》

明确提到美国为得到这些细菌战数据资料支付了25万日元

希尔完成调查之后，美日交易接近尾声

记者：王淮志、王建

海报设计：潘红宇

(责编：袁勃、牛镛)