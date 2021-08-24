原标题：阳光下的罪恶：美国的现代奴隶制何时休

一位小女孩的故事反映了美国换了一种形式存在的现代奴隶制，它的特点就包括贩运人口、强迫劳动、奴役虐待。泽娜·阿梅沃尔从祖国多哥来到美国时只有15岁。原本以为可以在美国接受更好的教育，但泽娜没有想到，等待她的将是奴隶一般的生活。此后数年，泽娜被强迫在新泽西州纽瓦克市的一家发廊无偿劳动。

2002年至2007年之间，20多名像泽娜一样的女孩被一个人口贩运团伙从加纳和多哥带到美国，被迫在发廊里工作。她们每天编织复杂而精美的发辫，却拿不到一分钱。

泽娜·阿梅沃尔：每周工作七天，有时一天要工作14个小时。

直到2007年，美国入境和海关执法局接到相关线索，破获了这起案件，解救了泽娜和其他女孩。执法人员发现，外来劳工居住的环境极其恶劣。蛇头从中牟取暴利，几年间，从这些女孩身上赚到了大约四百万美元。女孩们经常遭受殴打，与外界失去一切联系。

美国新泽西州律师 保罗·菲什曼：有些人恐怕很难相信，都2010年了我们竟然还有人被奴役，这是对基本人权的侵犯，不可容忍。

密歇根大学法学院教授 布丽奇特·卡尔：这些女孩被迫在发廊工作这么多年，最小的只有九岁。出现这样的现象很令人沮丧，但并不震惊，因为人口贩运太暴利了。如此暴利，以至于有些贩卖毒品的人，甚至后来都改行去贩卖人口了。

经有关国际工会组织调查，美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。致力于根除现代奴隶制的非营利组织“北极星项目”将劳工贩运描述为“存在于整个美国的一种现代奴隶制形式”：人贩子使用暴力、谎言和债务等手段，“迫使人们在许多不同行业从事违背自己意愿的工作”。

就连美国国务院自己也承认，美国是强迫劳动、债务奴役、非自愿奴役、性贩运受害者的“来源国、中转国和目的地国”，受害者中包括美国公民和外国公民。

美国向来自我标榜为“人权灯塔”，但美国作为世界上最发达的国家，却是世界上唯一一个没有批准《联合国儿童权利公约》的国家，在国际劳工组织8个核心公约中，美国仅批准2个，是批准公约数量最少的国家之一。

据美国官方统计，2019年美执法人员发现违反《公平劳动标准法》的童工案达858宗，在危险职业场所工作的未成年人达544名。然而美国一些行业协会的统计数据远比美国官方数据触目惊心。根据有关组织报告，美国约有50万名童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国死亡童工案件有一半来自农业领域，2003至2016年间美国有237名童工死于农业事故，4倍于其他行业。触目惊心的童工问题让美国成为所谓“灯塔”的灯下黑。

(责编：袁勃、牛镛)