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中国海军派出多支参赛队参加“国际军事比赛-2021”

2021年08月13日22:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月13日电（记者黎云、孙鲁明）“国际军事比赛-2021”将于近期在多国多地举行。中国海军将派出4支参赛队分赴俄罗斯符拉迪沃斯托克、伊朗科纳拉克港和我国新疆库尔勒等地，参加“海上登陆”“海洋之杯”“深海”“晴空”四个项目的比赛。

　　参加“海上登陆”项目的中国海军参赛队，已于8月12日乘海军运输机抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克。“海上登陆”是陆战分队比赛项目，重在考察参赛队员战车驾驶技术、武器操作技能和协同越障能力。中方参赛队由海军陆战队50名官兵组成，将在接力赛、障碍赛、求生赛3个科目中与俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等国参赛队展开比拼。

　　“海洋之杯”是海军舰艇比赛项目。参加“海洋之杯”的中国海军广元舰，正按计划向俄罗斯符拉迪沃斯托克航渡。广元舰于2017年入列，是我国自行设计建造的新一代轻型护卫舰，将与俄罗斯、缅甸、越南等国参赛舰艇就主炮对海射击、副炮消灭浮雷、抛锚系浮筒、舰艇损管、海上救生等展开角逐。

　　在伊朗科纳拉克港举行的“深海”项目是潜水员比赛项目，在我国新疆库尔勒举行的“晴空”项目是防空导弹兵比赛项目。前期，海军各参赛队已就战斗体能、搜索救援、水下技术装备操作、实弹射击等开展了针对性训练。

　　“国际军事比赛”是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事，中国军队2014年首次应邀参加，并于2017年首次承办部分赛事。2018年，中国海军首次承办了“国际军事比赛”海上登陆赛。这项国际性军事赛事已成为中国军队与世界各国军队相互借鉴、密切协作、增进互信、加深友谊的重要平台，和展示我强军风采、让世界了解中国和中国军队的重要窗口。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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