新华社首尔8月13日电（记者周思雨 杜白羽）“韩中共同抗战”特别展览13日在韩国独立纪念馆开幕。中国驻韩国大使邢海明、独立纪念馆馆长韩诗俊、韩中文化协会会长李钟杰、韩中文化友好协会会长曲欢等出席开幕式。

邢海明在致辞时说，面对日本帝国主义的野蛮侵略，中韩两国仁人志士同仇敌忾、相互扶持，韩国临时政府要员同中国共产党老一辈领导人结下了深厚友谊。明年是中韩建交30周年，两国关系面临重要发展机遇。中方愿同韩国各界友人一道，继续弘扬老一辈仁人志士救国救民、奋发图强的伟大精神，坚定和平发展信念，不断深化中韩友谊，更好造福两国和两国人民。

韩诗俊说，独立纪念馆希望以此次展览为契机，不断加强对两国并肩抵抗日本帝国主义侵略壮烈历史的研究与维护，为深化韩中合作持续增添新动力。

李钟杰表示，韩中两国为抗击日本帝国主义侵略付出了巨大牺牲，两国人民在患难中结下的友谊至诚至深，是两国的宝贵财富。希望韩中双方继承先烈遗志，将两国友谊不断发扬光大。

此次展览由“被侵略的两国，共寻出路”“侵略重压，凝聚一心”“同仇敌忾，血汗同流”等部分组成，展出了韩国独立运动家金九的印章等展品。展览将持续到2021年11月21日。

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