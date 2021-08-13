新华社华盛顿8月13日电 综述：美国开学季遇上疫情反弹 儿童确诊病例增多

新华社记者杨士龙

因德尔塔毒株传播，美国新一波新冠疫情来势凶猛，儿童确诊病例数也呈上升趋势。此轮疫情反弹恰逢秋季开学季，但就学生到校要不要戴口罩等问题，美国各界依然未能达成统一意见。

儿童病例增多

近期，美国新冠病例激增。根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，美国近来多日的单日新增病例数超过10万，处于近半年来的高位。卫生专家表示，许多成年人放松警惕，不戴口罩、不接种疫苗，给儿童形成了“非常危险”的环境。

美国儿科学会9日发布的报告显示，在7月29日至8月5日期间，美国共有约9.4万名儿童确诊感染新冠，“儿童确诊病例数自7月初以来呈持续增长态势”。截至5日的一周，儿童病例已占美国每周报告的新冠确诊病例的15%。

美国疾病控制和预防中心的数据也显示，儿童病例新增住院人数7日平均值这个指标在近日创下了239人的新高。全美各地儿童医院承受巨大压力，南方的路易斯安那州、得克萨斯州一些地方已出现病床紧缺情况。

斯坦福大学儿科和传染病学教授伊冯娜·马尔多纳多说，因为12岁以下儿童目前无法接种疫苗，且德尔塔毒株具有很强的传染性，该年龄群体的感染人数在增多，“病毒在追踪未接种疫苗的人”。

防疫意见不统一

此次疫情反弹打乱了美国许多学校的开学计划。据报道，因出现病例，亚特兰大郊区一所小学的所有5年级学生11日重回在线上课模式；佛罗里达州棕榈滩县20多所学校10日刚开学，仅两天后就有440名学生被隔离。

但就如何保护返校学生，如是否要强制戴口罩，美国各界没有达成统一意见。截至12日，美国路易斯安那州、特拉华州等10多个州要求返校学生必须戴口罩；而佛罗里达州、亚利桑那州等近10个州则持不同态度。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯发布行政令，禁止学校强制学生戴口罩，该州800多名医生联名发表公开信要求取消这个行政令。

家长对戴口罩的意见也不统一。根据美国凯泽家庭基金会11日公布的一项民意调查结果，在美国学龄儿童的家长中，约63%的人表示，他们孩子的学校应该要求未接种疫苗的学生和教职员工戴口罩；约36%的家长表示，学校不应要求未接种疫苗的人戴口罩。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基12日说，保护学校的最好办法是，让每一位能接种疫苗的人接种疫苗，让无法接种疫苗儿童的家人接种疫苗，并且在学校遵循戴口罩等防疫措施。

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