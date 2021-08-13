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中国代表：中方愿为索马里实现持久和平作出积极贡献

2021年08月13日14:27 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月12日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵12日说，中方愿同国际社会一道，为索马里实现持久和平与可持续发展作出积极贡献。

　　戴兵在当天举行的安理会索马里问题公开会上表示，近期索马里政局总体朝积极方向发展。中方欢迎索马里各方就选举安排达成协议，并正式启动议会上院首轮选举。希望各方致力于维护国家稳定、重建和平，就推进选举进程加强对话协商，根据商定的时间表推进选举。

　　戴兵说，中方支持联合国索马里援助团延期，继续为索马里顺利推进大选提供技术咨询和支持。中方赞赏索马里和肯尼亚为改善双边关系所作努力，希望两国继续为地区和平稳定作出贡献。

　　戴兵指出，索马里安全形势仍面临严峻挑战。索马里“青年党”针对无辜平民、非盟驻索马里特派团（非索团）和索马里安全部队频繁发动袭击令人关切。中方支持非索团继续同索安全部队协调配合，共同推进反恐行动。希望国际社会根据索马里过渡计划，大力帮助索政府加强安全能力建设。中方呼吁捐资方为非索团履职提供资金支持。联合国、非盟需要同索马里加强沟通协调，就非索团未来安排达成共识。

　　戴兵强调，当前，受新冠肺炎疫情、极端天气、沙漠蝗灾等影响，索马里人道形势进一步恶化。全国五分之一人口面临粮食安全问题，人道需求进一步上升。联合国人道援助响应计划面临巨大资金缺口。国际社会要加大援助力度，全力支持索马里抗击疫情，提升灾害应对能力，在发展援助、债务减免等方面给予更大支持，并鼓励索马里探索符合自身国情的发展道路，提升自主发展能力。

　　戴兵表示，中方一贯支持索马里和平重建，积极帮助索马里加强基础设施建设，提升经济发展能力，已提供多批抗疫物资和疫苗援助。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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