新华社巴西利亚8月12日电（记者卞卓丹）巴西联邦最高法院大法官德莫赖斯12日决定，就总统博索纳罗涉嫌泄露联邦警察秘密文件一事启动调查。

德莫赖斯这一决定是对9日巴西高等选举法院全体法官签署的一份文件做出的回应。这份文件称，博索纳罗4日在社交网络上透露了联邦警察正在对高等选举法院内部系统遭到攻击一事进行秘密调查。

德莫赖斯指出，在没有任何正当理由情况下，博索纳罗仅仅是为给自己抨击选举投票系统的言论找依据，就将警方秘密调查记录的部分内容公之于众，因此他决定启动调查。

至此，博索纳罗受巴西联邦最高法院的调查增至四项，其他三项分别是总统对联邦警察自主权是否存在干涉，总统在采购印度产新冠疫苗协议不合规一事中是否存在渎职行为，总统否定投票系统安全性、散布关于大选假消息的言行是否触犯法律。

博索纳罗就任总统以来，一直批评巴西选举制度，矛头主要指向大选电子投票系统。他日前表示，如果不批准关于打印选票的宪法修正提案，明年就可能没有大选，引发巴西政界一片反对之声。

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