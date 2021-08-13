人民网北京8月13日电 （记者俞懿春）外交部13日上午举行新冠病毒溯源问题外国驻华使节吹风会，邀请中国-世卫组织溯源联合研究专家组中方组、卫健委、科技部、中国工程院、中科院武汉病毒研究所等相关负责人出席，并就中国参与全球抗疫和溯源合作介绍情况。

外交部副部长马朝旭在吹风会上回顾了中国推动全球合作抗疫和溯源合作情况，并就全球溯源问题阐述了中方的四点立场。

其一，新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒源头和向人类的传播途径，从而更好地防范未来的风险，保护全人类的生命健康。任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命，将科学问题政治化，对别人进行抹黑攻击。

其二，中国-世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织秘书处在内的各方的尊重和实施。今后的全球溯源工作应该也只能在这个报告的基础上进一步开展，而不是另起炉灶。

其三，中方始终支持并将继续参加科学溯源。中国正在并且将继续落实中国-世卫组织联合研究报告的相关工作建议。中方反对的是政治溯源，反对的是违背世卫大会决议的溯源，反对的是抛弃中国-世卫组织联合研究报告的溯源，支持的是科学溯源。

其四，世卫组织是由成员国主导的，溯源工作事关重大，全球溯源工作应该也必须由成员国来主导。秘书处应该就全球溯源工作计划，包括后续机制，同成员国充分协商，充分尊重成员国的意见，对当事国的溯源计划更应该同当事国协商确定，在此基础上才能有效开展合作，这也是世卫大会决议明确规定的。

马朝旭强调，溯源问题是科学问题，事关人类共同利益，也事关人类的前途和命运。如果让溯源问题政治化的图谋得逞，这对全世界和全人类都是一场灾难。“中国将始终秉持科学态度，同国际社会一道，按照世卫大会决议和联合研究报告的建议，推进科学素养工作。我们这样做是为了全人类的共同努力，我们也希望各方能够秉持科学、客观的立场和态度，共同反对溯源问题政治化，共同推动全球溯源合作沿着正确的轨道前进。”

本次吹风会以线上线下相结合方式举行，来自29个国家的驻华使节共31人出席了线下吹风会，来自100多个国家的驻华使节和国际机构代表参加了线上吹风会。

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