新华社喀布尔8月13日电 阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德13日在社交媒体上宣布，塔利班攻占了阿南部坎大哈省首府坎大哈市、西部赫拉特省首府赫拉特市和西部巴德吉斯省首府瑙堡市。坎大哈和赫拉特分别是阿富汗第二和第三大城市。至此，阿富汗塔利班已宣布攻占了13座省会城市。

截至目前，阿富汗政府尚未回应塔利班的说法。

阿富汗代理内政部长阿卜杜勒·萨塔尔·米尔扎夸勒日前在接受媒体采访时说，政府军正在集中力量保卫主要交通干道、大城市和重要口岸。同时，阿政府正在武装地方民兵组织以抵抗塔利班的进攻。

另据报道，美国政府12日宣布，由于阿富汗安全形势迅速恶化，美方将进一步撤离驻阿外交人员，并宣布增派数千名美军至阿首都喀布尔机场，以确保外交人员安全撤离。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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