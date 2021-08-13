新华社北京8月13日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，7月份，中欧班列运营品质持续提升，全月开行1352列、运送货物13.1万标准箱，同比分别增长8%、15%。中欧班列自2020年5月起连续15个月单月开行千列以上，自今年5月以来连续3个月单月开行超1300列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门充分发挥中欧班列战略通道作用，积极应对疫情影响，加强运输组织，提高运营品质，推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长。主要措施有：

一是积极助力国际抗疫合作。为满足国际防疫物资运输需求，中欧班列发挥国际铁路联运优势，对防疫物资实行快装快运、应运尽运，7月份运送防疫物资21.5万件、1257吨；二是进一步提高口岸通道能力。铁路部门充分利用霍尔果斯、二连等口岸站扩能改造后增加的能力，加快推进满洲里、阿拉山口等口岸站扩能改造工程，积极配合口岸监管部门提高通关能力和作业效率，实现中欧班列稳定增长。1月至7月，西、中、东通道运量同比分别增长44%、18%、35%；三是确保通道安全畅通。在郑州遭遇罕见特大暴雨后，国铁集团调度中心准确掌握中欧班列在途运行位置，密切关注水害地段通过列车情况，分阶段推算列车通过水害地段时间，及时发布调度命令，做出运输组织调整，减少积压和滞留，共组织迂回运输50余列。

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