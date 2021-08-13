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塞尔维亚最大中国商品市场失火

2021年08月13日13:44 | 来源：新华网
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8月13日凌晨，一处位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的中国商品市场燃起大火。新华社发（王韡摄）

　　新华社贝尔格莱德8月13日电 塞尔维亚最大的中国商品市场“70号”市场12日晚发生火灾，约200家商铺受波及，目前尚无人员伤亡报告。

　　据了解，大火持续至13日凌晨，目前火势已得到控制，起火原因目前尚未查明。

　　位于贝尔格莱德新城70号地块的中国商品市场被当地民众称为“70号”，分新旧两区，容纳超过400家商铺。当天失火的是市场旧区。

　　接到火灾报警后，贝尔格莱德消防部门出动10多辆消防车参与灭火行动，并抽调全市消防力量前往支援。经过7个多小时的扑救后，火势得到控制。

　　事发后，中国驻塞尔维亚大使陈波同塞内务部长武林多次沟通，协调救火工作，争取最大限度减少损失。

8月13日凌晨，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，消防员在发生火灾的中国商品市场参与灭火。新华社发（王韡摄）

8月13日凌晨，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，消防员在发生火灾的中国商品市场参与灭火。新华社发（王韡摄）

(责编：徐祥丽、燕勐)

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