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中国驻旧金山总领馆与部分亚洲国家总领馆联合举办“反仇亚”网络研讨会

2021年08月13日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网8月12日电 （记者邓圩）中国驻旧金山总领馆日前与日本、韩国、印度、印尼、菲律宾、新加坡、越南驻旧金山总领馆及亚洲协会北加州分会共同举办名为“加强团结反对仇亚”网络直播研讨会。驻旧金山总领事王东华参会并发表讲话，副总领事潘庆江陪同。领区政要、亚裔社团代表及媒体约200多人参加。

王东华表示，美仇亚现象日益严重，针对亚裔及其他少数族裔的暴力犯罪频繁发生，给在美各少数族裔带来严重伤害，加剧美社会问题恶化。美仇亚既源于美歧视有色人种的痼疾，也是美政客借疫情煽动仇恨、污名化亚裔的恶果。美政府不断妖魔化中国、挑衅中国的言行助长了仇亚升级。

王东华强调，我们敦促美政府采取实际行动制止仇亚，彻底铲除歧视亚裔和其他少数族裔的土壤。美方应当认识到，良好的中美关系最符合两国利益，也有利于美社会和谐与稳定。我们敦促美方停止一切损害中美关系的行为，愿与美方共同落实两国元首达成的重要共识，努力寻求两个制度不同的大国和平共处、合作共赢之道。

(责编：张信凤、常红)

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