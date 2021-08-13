新华社里约热内卢8月12日电（记者陈威华）中国驻巴西累西腓总领馆12日举办“万里牵手——中国同巴西东北部地方交往云端对话会”友好省州专场。与会两国嘉宾表示将进一步丰富双方合作内容，共同开启中巴地方合作新征程。

中国驻累西腓总领事严宇清在致辞中表示，在中巴全面战略伙伴关系框架下，两国各领域合作全面发展，同舟共济抗击疫情。中国正在构建的新发展格局是巴西的巨大机遇，中巴地方政府对开放交流、合作共赢充满信心，期望对话会平台助力各方增进相互了解、深挖合作潜能。

巴西伯南布哥州副州长卢西亚娜·桑托斯表示，巴中各领域合作成效显著，中国疫苗在巴西普遍接种，是两国真挚友谊与合作共赢的具体体现。伯南布哥州十分珍视同四川省建立的友好省州关系，期待加强人员交往，重点推进农业、可再生能源等领域合作。

其他巴西与会嘉宾表示，巴西东北部地区拥有巨大区位优势，资源丰富，愿意积极参与“一带一路”建设，深化对华友好关系，不断拓展对华合作领域。

对话会上还举行了《辽宁省与帕拉伊巴州建立友好交流合作关系意向书》《四川省农业农村厅与伯南布哥州农业发展厅建立农业交流合作关系谅解备忘录》线上签署仪式。中巴双方相关代表承诺将积极落实协议内容，进一步深化地方交往，将务实合作提升到更高水平。

四川省、福建省、辽宁省、广东省、天津市政府代表以及巴西伯南布哥州、塞阿腊州、北里约格朗德州、马拉尼昂州、帕拉伊巴州政府代表出席此次云端对话会。

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