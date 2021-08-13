新华社多哈8月12日电（记者杨元勇）正在卡塔尔首都多哈举行的阿富汗和平进程多边会议12日晚间结束。会议闭幕声明敦促阿政府和塔利班采取措施建立互信，为尽快达成政治和解、实现全面停火付出努力。

声明说，加速阿富汗和平进程是阿政府和塔利班双方进行谈判的最紧迫和根本问题。与会代表一致同意必须加速推进这个进程。

声明表示，不承认在阿富汗使用武力夺取政权的政府。声明对目前阿各地暴力冲突频发、出现大量平民伤亡、民用设施遭损毁的情况表示严重关切。声明还承诺，一旦阿富汗实现政治和解，国际社会相关方将帮助阿富汗进行重建。

中国、俄罗斯、巴基斯坦、美国等国家和一些国际组织代表，以及阿政府、塔利班代表出席会议。会议讨论了阿最新局势、和平进程等议题。

阿富汗政府与塔利班2020年9月在卡塔尔启动和平谈判，因双方分歧巨大，谈判进展缓慢。

自美国和北约军队今年5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火，当地安全形势不断恶化。

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