“现在想要给我丈夫换一家有ECMO（人工肺）的医院几乎不可能。”美国女子苏珊·沃克非常焦虑。连日来，她几乎找遍了佛罗里达州所有医院，但都没能为她患新冠重症的丈夫找到一台可供使用的ECMO。

当前，美国已进入第四波新冠疫情上升期。《纽约时报》最新统计数据显示，过去一周，美国日均新增确诊病例数超过11.8万，日均新增住院人数超过6.6万，全美大量医院接近满负荷运转。截至当地时间11日，全美感染新冠病毒的确诊病例数超过3600万，死亡人数超过61万，均为全球最高。

沉重的现实，令彭博社日前将美国评为“抗疫全球第一”的排名显得极为讽刺，同时验证了中国三家智库日前联合发布的一份研究报告描述的事实：美国是当之无愧的“全球第一抗疫失败国”。

在这份名为《“美国第一”？！美国抗疫真相》的研究报告中，研究者用翔实的数据和客观的立场，还原了美国抗疫的真实情况，向世界揭示了拥有充足医疗资源与完整应急管理体系的超级大国，何以在疫情面前不堪一击。

回溯过去一年多来美国的抗疫时间线不难发现，当权者将政治利益凌驾于民众生命之上，是导致美国抗疫失败的根本原因。

从疫情发生之初，疫情就沦为美国两党政治角力的工具和讨价还价的筹码。为争取连任，美国时任总统一再忽视疫情警告，刻意淡化疫情风险；当时的在野党民主党同样将大量精力放在“打嘴仗”上而不去实际抗疫。

此后，随着疫情在全美蔓延，从核酸检测、佩戴口罩、保持社交距离到疫苗注射、紧急纾困法案，几乎每一件与疫情相关的举措都被党派政治绑架。这导致一个又一个抗疫窗口期不断被错过，一个又一个“原本不必死去” 的美国人失去生命。

政治利益至高无上，民众生命轻如鸿毛——这种冷酷的美式抗疫逻辑，产出了一系列匪夷所思的操作。从时任总统成为“新冠肺炎假信息的最大推手”，到打压说真话的科学家和专业人士；从散播病毒起源阴谋论“甩锅”推责，到在病毒溯源问题上搞“有罪推定”，甚至放任病毒输出危害全球，美国“抗疫剧本”越来越荒腔走板。

对内无法控制疫情，对外破坏全球合作——美国这个“世界第一强国”的抗疫失败表明：这场疫情是天灾，更是一场人祸。难怪美国流行病学家、疾病控制与预防中心原负责人威廉·福格直斥，“这是一场屠杀！”美国《大西洋月刊》去年6月就发文哀叹，“我们生活在一个失败国家”。

病毒不讲政治。如果白宫决策者不做出改变、把挽救生命作为疫情防控的出发点，那么这场“美国的悲剧”就不会停止。但遗憾的是，时至今日，漠视美国人民基本人权的政治操弄还在持续，一场巨大的人道主义灾难仍在美国大地上蔓延。这是美利坚的耻辱，更是美国人民的不幸！（国际锐评评论员）

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