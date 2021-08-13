人民网华盛顿8月12日电 （记者李志伟）美国国防部发言人约翰·柯比8月12日表示，美军将向阿富汗喀布尔机场部署3000兵力，协助美国大使馆部分撤离。

美国总统拜登要求减少美国驻阿富汗大使馆的工作人员。柯比表示，“我们认为，喀布尔及周边地区的安全局势迅速恶化”。同时，塔利班正在阿富汗各地推进。

柯比说，未来三天，美军将向喀布尔卡尔扎伊国际机场部署三个步兵营。除此之外，美军还将派出1000名由空军和陆军组成的人员到卡塔尔，协助阿富汗翻译人员办理“特殊移民签证”。美军还将于下周向科威特增派兵力，作为喀布尔安全的快速反应部队。柯比说，所有这些行动涉及约8000美军人员。

美国总统拜登7月初说，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。柯比表示，这一目标没有改变，这些新部署的军队进入阿富汗，“并不意味着美国与塔利班重新进入战斗”，这是一个“临时任务”。

美国国防部长奥斯汀和美国国务卿布林肯12日与阿富汗总统加尼通电话。奥斯汀和布林肯表示，鉴于不断发展的安全局势，美国正减少美国公民在阿的活动，并加快“特殊移民签证”办理。

美联社报道说，此举凸显塔利班在阿富汗惊人的进攻速度。塔利班称已攻取阿富汗第二大城市坎大哈。

关于美军派出3000兵力协助美人员撤离，美国国务院发言人普莱斯表示，“这不是放弃、不是疏散，也不是全面撤出，而是减少美国公民在阿的活动”。

美联社报道说，目前美国已从阿富汗撤出了大部分军队，驻阿美军降至约650人，主要负责美国外交人员和机场的安全。

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