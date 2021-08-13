人民网联合国8月12日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国临时代办戴兵12日在安理会索马里问题公开会上发言呼吁，国际社会应加大支持索马里和平重建援助力度。

戴兵说，近期索马里政局总体朝积极方向发展。中方欢迎索马里各方就选举安排达成协议，并正式启动议会上院首轮选举。希望各方致力于维护国家稳定、重建和平，就推进选举进程加强对话协商，根据商定的时间表推进选举。联索团为支持索和平重建发挥了重要作用，中方支持联索团延期，继续为索马里顺利推进大选提供技术咨询和支持。中方赞赏索马里和肯尼亚为改善双边关系所作努力，希望两国继续为地区和平稳定作出贡献。

戴兵指出，索马里安全形势仍面临严峻挑战。“沙巴布”针对无辜平民、非索团和索马里安全部队频繁发动袭击令人关切。中方支持非索团继续同索安全部队协调配合，共同推进反恐行动。希望国际社会根据索马里过渡计划，大力帮助索政府加强安全能力建设。中方呼吁捐资方为非索团履职提供资金支持。联合国、非盟需要同索马里加强沟通协调，就非索团未来安排达成共识。

戴兵说，当前，受新冠肺炎疫情、极端天气、沙漠蝗灾等多重影响，索马里人道形势进一步恶化。全国五分之一人口面临粮食安全问题，人道需求进一步上升。联合国人道援助响应计划面临巨大资金缺口。国际社会要加大援助力度，全力支持索马里抗击疫情，提升灾害应对能力，在发展援助、债务减免等方面给予更大支持，并鼓励索马里探索符合自身国情的发展道路，提升自主发展能力。

戴兵表示，中方一贯支持索马里和平重建，积极帮助索马里加强基础设施建设，提升经济发展能力，已提供多批抗疫物资和疫苗援助。中方上周召开新冠疫苗国际合作论坛首次会议，宣布今年全年将向全球提供20亿剂疫苗，并向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。我们愿同国际社会一道，为索马里实现持久和平与可持续发展作出积极贡献。

(责编：张信凤、常红)