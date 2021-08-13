新西兰总理杰辛达·阿德恩12日宣布，新西兰打算从明年初开始允许新冠疫情低风险国家已接种疫苗的人员入境后免隔离，继而分阶段打开因疫情而关闭的国门。

阿德恩说，政府从明年一季度起将设立低、中、高风险国家人员入境办法。来自低风险国家的疫苗接种者可入境免隔离；对中、高风险国家的疫苗接种者，将实施多种入境隔离措施，包括强制隔离14天和自行隔离。

她说，新西兰眼下“还不能完全重新开放”，但从明年初开始将分阶段重开国门，“我们采取行动时会小心谨慎”。

阿德恩同时强调，新西兰政府将维持新冠确诊病例“清零”策略，抓紧疫苗接种，让所有符合接种条件的人在9月1日前能预约接种。

“如果我们过早放弃清零路径，就没有回头路，而且可能会像一些在疫苗接种工作铺开早期就打开国门的国家那样，出现显著的疫情暴发。”

新西兰迄今累计新冠确诊病例大约2500例，累计死亡26例。这个大洋洲国家疫苗接种进度较慢，目前仅21%人口完成疫苗全程接种。

新西兰去年因新冠疫情关闭国门，由于出现用工荒，开放入境的压力增大。

新西兰先前与澳大利亚启动“旅行气泡”，即两国符合条件的旅客到对方国家旅行无须隔离。不过，由于澳大利亚疫情反弹，新西兰上月底暂停这一措施。（陈丹）【新华社微特稿】

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