美国国家跨部门消防中心本周签署的两份备忘录显示，全美多地林火持续肆虐，消防部门不堪重负、资源紧缺，不得不要求消防员深入林地灭火时自备足够维持三天的水粮等物资，以防后勤供应跟不上。

美国全国广播公司新闻节目12日报道了获取的两份备忘录内容。第一份备忘录指示消防员和应急人员前往林地灭火时，应自备足够维持三天的食品、饮用水和其他装备。

第二份备忘录说，由于近期多场林火的过火面积较大，消防员“四面出击”，需要靠对讲机等设备保持联络，通信设备需求量因而急剧上升。消防部门的手持对讲机等通信器材库存见底，交通支援所需车辆也面临严重短缺。因此，这份备忘录建议消防人员修改行动方案，例如灭火时人员尽量聚集在一起，减少对讲机使用。

按美国全国广播公司说法，美国消防部门早就不堪负荷，最近两份备忘录表明今后几周的情况依然不容乐观。

据美联社报道，美国消防部门上个月遭遇燃油短缺，灭火飞机编队很难加到油，险些被迫停飞。

往年，美国消防部门在火灾高发季也遇到过物资紧缺的窘境。但是，今年物资告缺的时间早于预期，凸显灭火形势严峻。

“在眼下这个时节遭遇如此高的（灭火物资）需求量，这属于异常情况，”美国国家跨部门消防中心发言人卡丽·比尔博说，“今年的（火灾高发季）来得太早，多场大型林火仍在燃烧，将持续数月之久。”

美国西部地区刚刚经历有记录以来的最热6月和7月，如今又迎来今年第六波热浪，干燥酷热天气持续，加剧林火肆虐，增大灭火难度。目前，美国14个州至少105场大型林火仍在肆虐，过火面积合计约97万公顷。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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