新华社华盛顿8月12日电（记者刘品然）美国政府12日表示，由于阿富汗安全形势迅速恶化，美方将进一步撤离驻阿外交人员，并宣布增派数千名美军至阿首都喀布尔机场，以确保外交人员安全撤离。

美国国务院发言人普赖斯当天在例行记者会上说，美方将进一步缩减在喀布尔的文职人员数量，并在未来数周将驻阿外交人员减少至“核心规模”，国防部将临时部署额外兵力至喀布尔机场，以支持撤离计划。

普赖斯说，国务卿布林肯和国防部长奥斯汀当天与阿富汗总统加尼通电话以协调该计划。普赖斯表示，美驻阿使馆仍处于运转状态，美国将继续在阿开展外交工作。

五角大楼发言人柯比随后表示，奥斯汀已命令部署兵力以确保美国及盟国人员安全有序撤离。美军将在未来48小时内从中央司令部辖区内部署三个步兵营共计约3000名美军至喀布尔机场。柯比说，鉴于喀布尔市内和周边地区安全形势迅速恶化，实施这一“有限度的临时行动”是谨慎之举。

美驻阿使馆12日再次敦促在阿美国公民立即离境。据媒体报道，阿富汗目前仍驻有约650名美军和约1400名美外交人员。

另据媒体报道，阿富汗塔利班12日宣布攻占了阿南部坎大哈省首府坎大哈和西部赫拉特省首府赫拉特。截至目前，阿富汗政府尚未就此作出回应。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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