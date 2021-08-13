一名中国公民在阿联酋当地定点医院接种新冠疫苗。

中国驻阿联酋大使馆供图

中国公民在泰国曼谷邦叻区疫苗接种中心登记资料。

新华社记者 张可任摄

中国公民（左一）在泰国曼谷邦叻区疫苗接种中心接种新冠疫苗。

本报记者 孙广勇摄

2021年4月，中国驻玻利维亚大使馆工作人员、中资企业员工和志愿者手持“感恩祖国 感谢春苗”的标语，在使馆开设的接种点留影。

中国驻玻利维亚大使馆供图

新冠肺炎疫情发生以来，党和政府牵挂着每一位海外中国公民的生命安全和健康。随着“春苗行动”持续推进，目前已有超过230万名海外中国公民在170多个国家接种新冠疫苗。

在泰国中国同胞——

“有效保障了项目的安全生产”

本报记者 孙广勇

5月20日早晨7点，家住泰国曼谷的杨瑞来到位于沙吞路的新冠疫苗接种点。核对预约序号、身份证件，测量体温、血压，登记身份信息……疫苗接种有序进行。接种完毕，杨瑞心情格外轻松：“能够成为第一位在泰国接种来自祖国新冠疫苗的中国公民，我感到十分自豪，感谢祖国！”

“春苗行动”启动以来，中国驻泰国大使馆全力推进相关工作。鉴于泰国对疫苗接种有严格的法律规定，大使馆就疫苗来源、接种方案等事宜与泰有关部门进行多次沟通协商，最终确定从5月20日起为在泰中国公民接种。

“‘中泰一家亲’，泰政府积极支持两国抗疫合作，为中国公民安排新冠疫苗接种；接种点医护人员加班加点工作，体现出两国深厚的情谊。”中国驻泰国大使馆参赞兼总领事李春林表示。

为提升接种效率，使馆对接种流程进行周密筹划。5月14日起，使馆开通线上预约报名程序。在疫苗接种点门口，登记处旁指示牌十分显眼，介绍了“春苗行动”的相关信息和接种的详细步骤。在工作人员引导下，前来接种的中国公民佩戴口罩、保持社交距离、秩序井然排队等待。“从意向接种人员情况摸底、统计报名、信息审核到现场协调，我们绝不落下任何一个有需要的中国同胞。”李春林表示。

祖国无微不至的关怀温暖着海外游子的心。在疫苗接种点，许多人拿出手机，与“春苗行动”宣传海报合影。来自河南的王鸿勋接种时特意穿了一件红色T恤衫：“红色是中国国旗的底色，接种后我希望能回国看看亲人们。”在泰国朱拉隆功大学担任汉语教师志愿者的江昊宇制作了“感谢祖国挂念我们，我爱你祖国”的宣传牌，他说“这是所有同胞的心声”。

接种后，当地同胞的微信群洋溢着喜悦的氛围。北京大学泰国校友会会长傅增有表示：“‘春苗行动’体现了祖国对海外同胞的牵挂，这让我们备感温暖。”

当前泰国疫情形势仍然严峻，推进疫苗接种对泰稳定经济发展具有重要作用。中国石油管道局工程有限公司泰国公司总经理单旭东介绍，中泰两国正合作建设泰国东北部成品油管道项目，全长342公里，建成后将成为泰国成品油主干线。疫情防控期间，项目仍坚持施工。“‘春苗行动’有效保障了项目的安全生产，为‘一带一路’合作筑起健康‘防火墙’。我们有信心确保项目顺利推进，早日完工。”单旭东说。

截至8月12日，中国驻泰国大使馆协调泰国政府已在曼谷、帕塔亚、清迈开设5个接种点，单日最高接种能力达2000人，包括港澳台同胞在内的3万多名在泰同胞成功预约并陆续完成接种，基本实现“愿接尽接”。中国驻泰国大使馆临时代办杨欣表示：“中泰人员往来密切，我们牵挂着在泰工作、学习、生活的每名中国同胞的身体健康和生命安全。使馆将竭尽全力，保障所有符合条件的中国同胞都能接种疫苗。”

在埃塞俄比亚中国同胞——

“大疫无情，祖国有爱”

本报记者 邹 松

埃塞俄比亚是共建“一带一路”沿线重要国家，也是中非产能合作先行先试示范国家，紧密的双边合作吸引大批中资企业员工及华侨同胞在埃塞工作生活。今年3月初“春苗行动”在海外启动后，埃塞成为全球首批“春苗行动”试点国家。3月16日，可供9100人次使用的中国国药新冠疫苗运抵埃塞首都亚的斯亚贝巴，两天后开始为中国同胞提供接种服务，此时距“春苗行动”启动不过10天。

“春苗行动”在埃塞迅速落地，离不开中国驻埃塞俄比亚大使馆、当地中资企业、援外医疗队和广大华侨华人的通力合作。新冠肺炎疫情发生后，为保障在埃塞生活的中国公民生命安全，中国使馆与埃塞政府密切沟通，推动埃塞在尚未对全球任何一种新冠疫苗颁布引进许可时，批准当地中国公民接种国产新冠疫苗，为“春苗行动”正式启动打下良好基础。

为让每一名同胞尽快接种，中国驻埃塞俄比亚大使赵志远指挥协调，成立工作专班统筹接种工作，力求做到动手早、准备足、落实细。在使馆指导下，埃塞中国商会、中国援埃塞医疗队等机构组织抽调精干力量60余人制定工作方案，周密细致地完成报名统计、接种组织、不良反应留观和应急救治等各项工作。

在接种过程中，中国医疗救护力量为同胞们提供坚实的健康保障。中资爱菲医院成为本次“春苗行动”的接种点，为顺利推进疫苗接种提供良好医疗条件。

中国使馆全力保证接种行动谨慎有序。为有效跟踪接种者身体情况，使馆与中国援埃塞医疗队共同建立10余个接种观测服务群。每个微信群中至少安排一名使馆工作人员和一名医疗队医生，为同胞答疑解惑。经过近两个月的努力，5月13日，旅居埃塞的中国同胞总体完成疫苗接种，实现我在埃塞人员“应打尽打”“愿打尽打”。截至目前，包括港澳台同胞在内，共计7372人已接种疫苗。

对中国使馆无微不至的关怀，广大同胞感佩于心。在针对接种者进行的“春苗行动”满意度调查中，绝大多数同胞给予充分肯定。有的同胞接种后专门返回接种点，向使馆和现场工作人员表示感谢，称赞“春苗行动”组织有序、服务热情，为海外中国公民提供及时有效的健康保障；有的同胞接种后向使馆赠送锦旗，感慨“大疫无情，祖国有爱”，强大的祖国是海外游子的坚强后盾和安全保障。

在阿联酋中国同胞——

“我们为强大的祖国感到骄傲”

本报记者 周 輖

“只需扫描使馆微信公众号发布的二维码，填写预约信息，就可以直接来这里接种新冠疫苗，太方便了！”5月27日，小夏和其他100多名中国公民在迪拜萨法健康中心开辟的专区里，接种了第一剂新冠疫苗。

在中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆、驻迪拜总领馆和阿联酋外交与国际合作部的共同推动下，5月23日，中国公民“春苗行动”地区新冠疫苗接种点正式宣布在迪拜设立，持短期签证的16周岁以上中国公民可赴接种点接种中国国药集团新冠疫苗。

“接种疫苗前有哪些注意事项？”“如何预约申请？”“接种点在哪里，不会英语能否接种？”……在线上聊天群组中，阿布扎比华人华侨联合会主席张贤贵耐心解答同胞们的疑问。“‘春苗行动’为在阿同胞提供便利，有效保障了大家的生命健康，受到各界广泛欢迎和响应，我们志愿者的服务也要迅速跟上。”张贤贵说。

疫情发生以来，阿联酋各地的100多名华侨华人在使领馆的指导下成立民间疫情防控小组，通过多种渠道发布防疫信息，提供物资支持和信息咨询，还通过聊天群组了解在阿中国公民防疫的困难和诉求。“春苗行动”地区接种点在阿设立后，上百名志愿者在使领馆统筹下迅速开展准备工作，统计接种意愿，发布接种攻略，安排免费车辆往返接种点，并前往现场为接种点工作顺利展开提供服务保障。

“‘春苗行动’地区接种点是对‘外交为民’理念的生动诠释，这一行动在阿联酋落地是中阿两国合作抗疫的重要成果。”中国驻阿联酋大使倪坚介绍，阿联酋为中国公民接种疫苗提供一系列便利措施，这与两国前期的疫苗合作密不可分。2020年7月，阿方与中国国药集团合作开展新冠疫苗Ⅲ期临床试验，为该疫苗最终问世提供重要支持。12月，阿联酋给予国药集团新冠疫苗正式注册，“春苗行动”随即在阿启动，持有长期签证的中国公民均纳入阿全民接种计划，8万多名中国公民在较短时间内顺利完成接种。地区接种点开设后，我临时赴阿人员和周边国家有需要人员亦可在迪拜接种国产疫苗。

“被纳入接种计划后，使领馆第一时间通知领区内所有中国侨民，并为中资企业等人员较多的机构安排集中上门接种。”中建中东有限责任公司助理总经理马文龙表示，劳动力密集型的建筑企业存在着较高的疫情风险，接种疫苗是最好的预防方法。在使领馆支持和公司安排下，目前公司在阿境内39个项目的1653名中国员工已全部接种。“在全球各地都能接种国产疫苗，我的同事们都表示‘安全感爆棚’，作为中国人我深感自豪。”马文龙说。

“疫情发生以来，祖国对海外游子关怀备至。‘春苗行动’的持续推进和阿联酋迪拜地区接种点的设立，体现了高度的协调力与执行力，我们为强大的祖国感到骄傲！”张贤贵内心充满感动。下一步，驻阿联酋使领馆将继续与阿方密切配合，根据需要逐步增加接种点数量，探索扩大服务范围，覆盖更多周边国家。

在玻利维亚中国同胞——

“为我们送来了‘及时雨’”

本报记者 朱东君

3月30日下午，一架专机缓缓降落在玻利维亚中部城市科恰班巴，中方向玻方提供的第二批新冠疫苗顺利抵达。同机抵达的，还有专门为在玻中国公民准备的两箱共计4200剂疫苗。其中一箱由玻方飞机直接运往首都拉巴斯，另一箱则由中方驾车运往在玻中国公民最为集中的城市圣克鲁斯。

前往圣克鲁斯的路况比较复杂，蜿蜒曲折。“你们路上小心，一定要保证疫苗安全送到。”在科恰班巴机场迎机的中国驻玻利维亚大使黄亚中对工作人员殷殷嘱托。经过11个小时，这批宝贵的疫苗于次日凌晨两点运抵中国驻圣克鲁斯总领馆。

今年年初，玻利维亚经历了第二波疫情。由于地广人稀且医疗条件有限，该国疫苗接种相对滞后。中国驻玻利维亚大使馆心系在玻中国公民生命安全，积极协调，迅速制定方案，促成了美洲首个由使领馆主导的“春苗行动”试点项目。

4月1日，疫苗接种在两地同时启动。在拉巴斯接种点，中企员工组成志愿者团队，帮助维护现场秩序，指导前来接种的同胞填表，讲解接种后注意事项。玻利维亚中资企业商会会长单位代表马春生是其中一员。他告诉记者，当地中企积极支持“春苗行动”，配合使领馆承担了疫苗采购、运输和接种现场组织等工作。“过去一年里，800多名中企员工面临着疫情防控和复工复产压力，工作一度非常艰难。‘春苗行动’为我们送来了‘及时雨’，接种后大家的心理压力小了很多，为共建‘一带一路’继续奋斗的决心更加坚定。”经过5天时间，在玻中企员工和华侨全部完成第一针疫苗接种。

在科恰班巴，约80名华侨分批前往拉巴斯接种。“接种后，大家第一时间把好消息传递给国内亲友。我们与祖国相距遥远，却能快速打上疫苗，这不仅是健康保障，更是精神慰藉。”科恰班巴华人总会会长曾鸿雁激动地说。4月23日，在第二针疫苗接种工作启动后，曾鸿雁带来一封致大使馆的感谢信，由科恰班巴全体接种疫苗的华侨联合署名。“爱国之情油然而生，千言万语化为4个字‘感恩祖国’！”曾鸿雁表示。

玻利维亚华商总会执行会长陈文曾协助总领馆收集整理当地华侨的接种报名信息。“约800人踊跃报名，大家对国产疫苗充满信心，期待尽早接种。”接种完成后，陈文表示：“大家现在心里踏实多了！”

目前，2000多名在玻中国公民已顺利完成疫苗接种，做到了应接尽接。“当前，玻利维亚疫情防控形势仍然严峻，‘春苗行动’极大改善了在玻中国公民的防疫条件。”黄亚中表示，“春苗行动”激发了中企员工和当地侨胞的爱国之情和团结协作精神，为增进中玻务实合作提供了助力。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)