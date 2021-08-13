本报驻南非记者 邹 松

非洲太阳能产业协会近期公布的数据显示，非洲太阳能产业正迎来加速发展期。仅最近两个月间，非洲多国已公布总计近2吉瓦大中型太阳能电站项目，其中18个国家在同期规划包括电站储能在内的太阳能相关产业基础设施建设。值得关注的是，部分非洲国家已开始尝试利用更为先进的太阳能产业技术，从而跟上全球清洁能源快速发展的潮流。

作为非洲大陆上第一个实现太阳能发电超过1吉瓦的国家，南非上个月再签太阳能大单。挪威一家可再生能源开发商中标南非能源部两个项目——装机容量为540兆瓦的太阳能发电项目和1.14吉瓦的电池储能项目。在为期20年的协议合同期内，这两个项目将在每天上午5时至晚上9时30分之间，向南非电网提供可调度电力。这一协议的达成，被认为是南非政府为解决长期电力短缺问题而进行的一次大型无碳化产业招标，受到业界高度关注。

在近年来太阳能产业加速发展的非洲国家中，赞比亚已加入多类型光伏发电的领跑行列。7月底，中国水利水电建设股份有限公司中标赞比亚聚光太阳能发电项目土木工程部分。该电站将使用大量反射镜，将太阳光的能量聚集到传热介质中，并通过换热装置将热能传递给汽轮机的入口蒸汽，最终产生200兆瓦的发电功率。2019年，赞比亚太阳能电价降至撒哈拉以南非洲国家有史以来最低水平，每兆瓦时不足40美元，这也促进这一产业规模进一步扩大。目前赞比亚在建的太阳能光伏发电项目规模已接近500兆瓦。

非洲太阳能产业协会关注的新近太阳能项目，还包括多哥、刚果民主共和国、坦桑尼亚和纳米比亚等国的项目。即便在西非小岛屿国家圣多美和普林西比，也正在建设一座550千瓦小型太阳能电站。

根据去年德国慕尼黑国际太阳能展览会上发布的非洲太阳能市场报告，非洲太阳能产业发展潜力巨大。尽管目前非洲太阳能电站产能只占全球总产能的1%，但如果非洲的太阳能产业发展速度跟上世界其他地区的步伐，到2030年非洲大陆的光伏装机容量将达到170吉瓦。从近3年的数字来看，全球光伏发电增长最快的地区分别是欧洲、中东和非洲，特别是在撒哈拉以南非洲地区，光伏发电领域的全球金融投资助推了相关产业的发展。另据欧洲太阳能产业协会预测，在2020年至2024年期间，撒哈拉以南非洲地区太阳能市场的装机容量将大幅增长，保守估计将增加21吉瓦发电量。

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯在接受媒体采访时表示，非洲多数国家正处于能源转型的关键时期，产业用电缺口巨大，同时还有约一半的非洲人口没有用上电，而成本相对低且具有扩展性的太阳能是加快这一进程的重要解决方案。道格拉斯强调，非洲地域广阔，区域发展不均衡，但相对一致的特点是日照资源丰富，能够吸纳多种类型、规模和技术特点的太阳能产业投资。非洲有望成为全球太阳能产业快速发展的重点地区。

（本报约翰内斯堡8月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 16 版）

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