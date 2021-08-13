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就加拿大妄评中方依法处理加在华公民个案

外交部发言人答记者问

2021年08月13日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月12日电  外交部发言人华春莹12日就加拿大妄评中方依法处理加在华公民个案答记者问。

　　有记者问：8月10日、11日，辽宁省高级人民法院、丹东市中级人民法院分别对加拿大籍被告人谢伦伯格案、迈克尔案公开宣判。加方就此发表声明，指责中方对二人有关判决，称中方“任意拘押”迈克尔、对谢伦伯格“任意”作出裁决，将继续寻求迈克尔获释、对谢伦伯格宽大处理。欧盟、英国等亦发声支持加方。中方对此有何评论？

　　华春莹说，加拿大纠集个别国家，罔顾事实，混淆是非，对中国有关法院依法处理加在华公民个案指手画脚、说三道四，严重侵犯中国司法主权，严重违背法治精神。中方对此予以强烈谴责。

　　她说，加拿大籍被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，走私毒品数量特别巨大。迈克尔因涉嫌危害中国国家安全犯罪被提起公诉，该案于今年3月依法开庭审理。中国有关法院在审理查明犯罪事实的基础上，依法对上述案件作出公开宣判。二人的各项合法权利均得到了充分保障。

　　华春莹表示，中国是法治国家，无论违法犯罪人员是什么国籍，司法机关均严格依法处理、一视同仁，任何外籍身份都不是“护身符”。加拿大一方面标榜“法治国家”和“司法独立”，另一方面公然干预中国司法机关依法独立办案，公然践踏法律面前人人平等的法治精神，充分暴露出其搞“双重标准”的虚伪面目和将法律问题政治化的真实意图。

　　“我们奉劝加方，搞‘麦克风外交’、拉帮结派对华施压的企图过去没能得逞，将来也绝不可能得逞。我们敦促有关国家拿出法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。”华春莹说。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月13日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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