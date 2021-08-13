新华社北京8月12日电 外交部发言人华春莹12日就美国国会参议院通过涉台参与世界卫生组织议案答记者问。

有记者问：8月6日，美国国会参议院在只有少数议员在场情况下以“一致同意”方式审议通过了“要求美国国务卿制定战略使台湾重获世界卫生组织观察员地位”议案。该案要求美国务卿就其调整改进方案以支持台获得世卫大会观察员地位作出说明。中方对此有何评论？

华春莹说，美国国会参议院审议通过有关议案完全是少数反华政客的政治操弄。该案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对美国国会参议院的行径表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

她说，根据联合国大会和世界卫生大会相关决议，中国台湾地区参与世卫组织活动必须按照一个中国原则来处理。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。

“我们敦促美国国会充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，不助台拓展所谓‘国际空间’，不要向‘台独’势力发出任何错误信号。”华春莹说。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 03 版）

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