本报驻南非记者 邹 松

中企承建的肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）自2017年5月开通以来，累计运送旅客541.5万人次，发送集装箱130.8万个标准箱，其间未发生一般及以上安全责任事故，为促进肯尼亚及地区国家发展和民生改善发挥了重要作用。

“确保每天执行运营任务的团队成员都佩戴口罩，司乘人员上岗时佩戴手套、体温正常，列车上的用餐区、卫生间等整洁干净……这是我值班时必须履行的检查程序。”火车司机团队负责人康西莉亚说，新冠肺炎疫情防控期间，蒙内铁路日均有6列旅客列车、16列货运列车开行，另外还有粮食专列和双层集装箱专列。

康西莉亚是蒙内铁路第一批火车司机之一。“2017年初，被选拔至中国陕西宝鸡铁路技师学院培训的日子令我难忘。50天时间里，我们7名学员集中学习，熟悉了中国生产的内燃机车结构和工作原理等。” 康西莉亚回忆说，从中国回到肯尼亚，他和同事们又在中国同事的指导下演练驾驶程序。“确认车位，机车信号，出站信号……每个环节都要一丝不苟，这关系到生命和财产安全。”康西莉亚表示，虽然疫情防控期间工作压力更大了，但她还是抓紧时间学习货物运输和管理等相关知识。“是蒙内铁路给了我快速提高技能的机会。”

据了解，负责蒙内铁路建设和运营的中国路桥公司，通过在当地建立人才培训基地和铁路学院，培训了50余名获得驾驶证的肯尼亚司机，并资助100名肯尼亚优秀高中毕业生前往中国留学，为未来肯尼亚乃至东非铁路网运营输送高端人才。

蒙内铁路已安全运营超过1500天。肯尼亚铁路局运营总监西埃立表示，蒙内铁路安全运营的每一天都意味着这条“世纪铁路”完成了1600辆平板车或180辆大巴车的运量。“我们期待尽快拓展服务，让东非和整个非洲都从中受益。”

“蒙内铁路在安全运营的同时，极大促进了当地铁路技术的发展。在2500人的运营团队里，有80%为当地员工，这对促进就业和员工技术水平提升都具有重要意义。”非盟委员会前副主席姆温查称赞道，蒙内铁路作为东非经济走廊的重要组成部分，极大推动了当地经济恢复发展。中国将发展机遇与非洲各国分享，彰显人类命运共同体理念的价值。

据介绍，蒙内铁路今年已累计发送货物22.1万个标准箱，较历史最高货运发送量增长26.6%。

（本报约翰内斯堡8月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)