本报记者 黄培昭 吴 刚

“中国稳步成为世界第二大经济体，在政治、经济、文化等各领域取得了巨大发展成就。”近日，伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米在接受本报记者采访时表示，中国发展的重要秘诀是坚持中国共产党领导、坚持走中国特色社会主义道路。正是因为这种坚持，中国创造了经济快速发展、社会长期稳定的奇迹。也正是因为这种坚持，“中国书写了人类历史上最成功的脱贫故事”。

法赫米曾任伊拉克科技部部长，于2016年起任伊拉克共产党总书记。法赫米认为，无论是在摆脱贫困斗争中，还是在抗击疫情斗争中，中国共产党和中国政府尊重每一个人的生命价值和尊严。即使再困难，也要全力护佑每一个生命，不让一个人掉队。“中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，展现出其责任与担当以及中国特色社会主义制度的优越性。”

2017年，法赫米应邀参加了中国共产党与世界政党高层对话会。他清晰地记得：“当时的北京正值深秋，景色美极了。行走在街头，我能真切感受到中国普通民众对生活、对未来充满了信心和希望。我想这正是中国经济发展、社会和谐的具体体现。”

法赫米表示，聆听了习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会开幕式上的主旨讲话后，他对中国共产党的博大胸襟和天下情怀有了更加深刻的认知。习近平总书记指出，世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。“当我听到‘我们要努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界’时，我特别有共鸣。对伊拉克来说，这实在太重要了。”他说，数十年连绵不断的战争和冲突，给伊拉克这个文明古国带来了严重灾难。对伊拉克人民来说，安全稳定贵如金子。“‘普遍安全’应该成为国际社会一个共同的努力方向，‘携手建设更加美好的世界’反映了各国人民的心声。”

返回伊拉克后，法赫米撰文高度评价此次对话会的重要意义。他在文章中写道：“中国的发展经验对世界各国具有借鉴意义。中国共产党和中国领导人决心坚定，将同世界各国人民和政党一道，推动构建人类命运共同体，这是事关人类未来的伟大事业。”法赫米表示，中国共产党不仅为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，而且与各国人民站在一起，“为世界谋大同”，这是一个崇高的目标。当前世界需要多边主义，一些国家出于狭隘不断阻挠这一进程，在各地制造紧张与冲突，国际社会应共同反对霸权主义和强权政治。中国一直致力于支持多边主义，推动完善全球治理，为各国携手应对共同挑战、实现和平与发展作出了积极贡献。

法赫米说，在抗击疫情的关键时刻，中国同世界各国和国际组织开展合作，向发展中国家提供抗疫援助，用实际行动推动构建人类卫生健康共同体。“中方抗疫医疗专家组赶赴伊拉克，分享救治经验，捐助医疗物资，并帮助我们建起核酸检测实验室。这些援助如雪中送炭，不仅缓解了我们的燃眉之急，更极大提振了抗疫信心。这份情谊我们永远铭记在心。”

法赫米表示，伊方赞赏中国共产党与世界各国政党在平等基础上开展交流合作。中国走出了一条独立自主的发展道路，为世界各国提供了借鉴。全世界都在关注中国的发展道路、发展成就以及建设中国特色社会主义的探索。近年来，伊拉克共产党与中国共产党保持了密切交流合作。“我们希望从中国共产党的发展经验中汲取智慧，以更好应对自身发展道路上的挑战。”

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)