新华社北京8月12日电 外交部发言人华春莹12日就巴基斯坦政府公布达苏恐袭事件调查进展答记者问。

有记者问：8月12日，巴基斯坦政府召开新闻发布会，公布巴方对达苏恐袭案调查的最新进展，称该案在阿富汗策划，由“巴塔”斯瓦特分支具体实施；袭击者在阿富汗受训，其使用的车辆系从阿富汗购入；部分嫌疑人已在巴被捕，其余人员现在阿富汗境内；袭击者所属恐怖网络得到印度、阿富汗情报部门支持。请问中方对此有何评论？

华春莹说，中方高度关注巴方对有关恐袭事件调查工作在较短时间内取得重大进展，对巴方所作积极努力表示赞赏。目前，巴方进一步调查仍在进行之中。双方将按照两国领导人达成的重要共识，查明所有事实真相，在此基础上追究和严惩肇事真凶。同时，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目、人员和机构安全。

华春莹说，恐怖主义是全人类公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展利益。

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