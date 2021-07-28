新华社北京7月28日电 以“迈向双边关系发展新阶段”为主题的第二届中柬智库高端论坛28日在京开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明通过视频方式出席开幕式，并发表主旨演讲。

黄坤明指出，今年是中国共产党成立100周年，柬埔寨人民党成立70周年。习近平总书记和洪森主席互致贺信，高度评价和赞扬两党两国取得的伟大成就，共同展望携手共进的美好未来，为新时期中柬友好合作指明了方向、擘画了蓝图，必将有力推动中柬两党两国关系向着更高水平发展。

黄坤明指出，中柬双方在历史的考验中结下了牢不可破的“铁杆”友情，是具有战略意义的命运共同体。立足新起点，中方将落实两国领导人达成的战略共识，沿着中国老一辈领导人开创的友谊之路，推动中柬合作不断向前迈进，给两国人民带来更多福祉。我们愿与柬方一道深化战略沟通，继续携手抗疫，加强经贸合作，践行多边主义，不断弘扬中柬传统友好，推动中柬命运共同体建设走深走实。希望两国智库密切合作，加强研讨交流，更好促进中柬两国人民民心相通。

柬埔寨常务副首相宾成通过视频方式出席开幕式并发表主旨演讲。本次论坛由中国社会科学院和柬埔寨皇家科学院联合主办，中柬双方共150多位代表参加。

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