人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

第二届中柬智库高端论坛举行 黄坤明出席开幕式并发表主旨演讲

2021年07月28日19:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月28日电 以“迈向双边关系发展新阶段”为主题的第二届中柬智库高端论坛28日在京开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明通过视频方式出席开幕式，并发表主旨演讲。

　　黄坤明指出，今年是中国共产党成立100周年，柬埔寨人民党成立70周年。习近平总书记和洪森主席互致贺信，高度评价和赞扬两党两国取得的伟大成就，共同展望携手共进的美好未来，为新时期中柬友好合作指明了方向、擘画了蓝图，必将有力推动中柬两党两国关系向着更高水平发展。

　　黄坤明指出，中柬双方在历史的考验中结下了牢不可破的“铁杆”友情，是具有战略意义的命运共同体。立足新起点，中方将落实两国领导人达成的战略共识，沿着中国老一辈领导人开创的友谊之路，推动中柬合作不断向前迈进，给两国人民带来更多福祉。我们愿与柬方一道深化战略沟通，继续携手抗疫，加强经贸合作，践行多边主义，不断弘扬中柬传统友好，推动中柬命运共同体建设走深走实。希望两国智库密切合作，加强研讨交流，更好促进中柬两国人民民心相通。

　　柬埔寨常务副首相宾成通过视频方式出席开幕式并发表主旨演讲。本次论坛由中国社会科学院和柬埔寨皇家科学院联合主办，中柬双方共150多位代表参加。

(责编：郝江震、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部