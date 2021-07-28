新华社北京7月28日电 综述：多国政府及专家反对将新冠病毒溯源政治化

新华社记者

多国政府及专家近日就新冠病毒溯源问题发声说，病毒溯源应始终秉持科学、客观精神，将溯源问题政治化不得人心。只有加强多边合作，才能最终战胜疫情。

老挝外交部26日发表声明说，史无前例的新冠大流行给世界各国经济发展和人民生活带来难以估量的影响，没有任何国家能独善其身。国际社会应真诚协商合作、共渡难关。尤其是在当前新冠变异病毒更具传染性、削弱现有疫苗效果并引发新一轮疫情的形势下，各国应全力推动疫苗和药物研发生产合作，避免将溯源问题政治化。

声明说，全球溯源合作是一个复杂的科学问题，必须秉持客观、透明、包容及纯粹科学研究的精神。只有加强多边合作，所有国家特别是发展中国家才能平等获得疫苗和药物，各国才能最终战胜疫情。

此前，多国就溯源问题致函世卫组织总干事，指出病毒溯源是一项科学任务，不应政治化。

亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相日前在亚美尼亚主流媒体《亚美尼亚之声》报网站发表署名文章说，美国等少数西方国家罔顾科学事实、用政治手段操弄溯源问题不得人心。中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告认为，实验室泄漏极不可能。一些西方势力再次毫无理由地指责中国，这种针对中国的污蔑抹黑是美国遏制中国的行径。

波戈相表示，中国及时有效控制住疫情同美国抗疫受挫形成鲜明对比。美国从狭隘的地缘政治利益出发，煽动仇华情绪，这种做法严重阻碍了各国协力抗疫的努力。

多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格26日在当地主流媒体《今日报》上发表文章，指责一些国家政治操弄溯源问题，认为有关指控明显缺乏证据，仅靠美方话语来支持。克林格表示，世卫组织不应迫于压力卷入地缘政治游戏并把病毒溯源政治化，称这有悖于其此前多次呼吁的避免将疫情问题政治化。对科学家而言，真正的科学权威在于能一贯地代表科学，而不是跟随地缘政治利益随波逐流。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒日前在接受新华社记者书面采访时表示，病毒溯源是非常严肃的科学问题，应始终秉持科学、专业、客观精神，坚定拒绝将新冠病毒溯源问题政治化，支持和引导全球抗疫和溯源工作朝着正确方向前进。

针对世卫组织秘书处提出的第二阶段新冠病毒溯源工作计划设想，谢莫尼勒说：“该计划同中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出的‘实验室泄漏极不可能’的结论和相关建议严重不符。很明显，这受到了某种政治干扰，丧失了科学和合作的精神。”

谢莫尼勒认为，在抗疫方面，中国为其他国家树立了很好的榜样。而一些西方国家在本国抗疫受挫后，为掩饰不利影响、转移民众不满情绪，罔顾事实，向中国“甩锅”。（参与记者：章建华、李铭、苏津、毛鹏飞）

(责编：刘叶婷、崔越)