新华社天津7月28日电（记者潘洁、宋瑞）7月28日，国务委员兼外长王毅在天津会见来华访问的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。阿塔宗教委员会和宣传委员会负责人同行。

王毅表示，中国是阿富汗最大邻国，始终尊重阿主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。美国和北约从阿仓促撤军，实际上标志着美对阿政策的失败，阿人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。

王毅指出，阿塔是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，有望在阿和平和解和重建进程中发挥重要作用。希望阿塔以国家和民族利益为重，高举和谈旗帜，确立和平目标，树立正面形象，奉行包容政策。阿各派别、各民族应团结一致，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处，推动阿和平和解进程尽早取得实质成果，自主建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构。

王毅强调，“东伊运”是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁。打击“东伊运”是国际社会共同责任。希望阿塔同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫除障碍，发挥积极作用，创造有利条件。

巴拉达尔对有机会到访中国表示感谢。表示中国一直是阿富汗人民值得信赖的好朋友，赞赏中方在阿和平和解进程中发挥的公正和积极作用。阿富汗塔利班对争取和实现和平抱有充分诚意，愿与各方一道，致力于在阿建立广泛包容、被全体阿人民接受的政治架构，保障人权和妇女儿童权益。阿塔决不允许任何势力利用阿领土做危害中国的事情。阿塔认为阿富汗应同邻国和国际社会发展友好关系。阿塔希望中方更多参与阿和平重建进程，在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。

同日，外交部部长助理吴江浩同巴拉达尔一行举行会谈，就共同关心的问题深入交换了意见，增进了了解，扩大了共识。

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