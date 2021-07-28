新华社华盛顿7月27日电（记者谭晶晶 刘品然）美国疾病控制和预防中心27日更新建议，称已完成新冠疫苗接种的群体在疫情高传播区域的室内公共场所仍需戴口罩。

美疾控中心说，由于高传染性变异病毒德尔塔毒株在美加速传播，6月19日至7月23日期间美国新冠确诊病例数增加了300%，住院病例和死亡病例数也随之激增。

美疾控中心称，获批在美国使用的新冠疫苗能有效预防新冠病毒感染导致的重症和死亡，但目前全美疫苗接种覆盖不平衡。在达到高疫苗覆盖率和低社区传播率之前，美公共卫生从业人员以及学校、企业、机构等需要定期评估防控措施，以减轻医疗系统压力。

美疾控中心建议，已完成疫苗接种的群体在疫情高传播区域的室内公共场所仍需戴口罩；未接种疫苗群体在所有地区室内公共场所需戴口罩。

美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基当天表示，疾控中心还建议美国学前班至12年级的所有人员，包括教职员工、学生及访客等，无论是否接种疫苗在室内场所都需戴口罩。

今年4月底，美疾控中心发布了已完成新冠疫苗接种群体戴口罩的指导方案，称这些群体可不戴口罩进行更多室内室外活动。5月13日，美疾控中心不再建议已完成新冠疫苗接种者参加室内室外活动时戴口罩。

7月26日，白宫新闻秘书普萨基表示，鉴于德尔塔毒株在美国和全球蔓延，美国仍将维持现有的旅行限制措施。美国目前对欧洲申根区26个成员国、英国、巴西、印度等国实施旅行限制措施。

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