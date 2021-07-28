新华社杜尚别7月28日电（记者梅常伟 张继业）记者从中方代表团获悉，正在塔吉克斯坦杜尚别参加上海合作组织成员国国防部长会议的国务委员兼国防部长魏凤和，28日与参会的俄罗斯国防部长绍伊古举行会谈。

魏凤和说，大疫情大变局下，中俄关系展现强大韧性，成为当今世界非常重要的稳定力量。今年6月，两国元首视频通话，宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期，向全世界展示了中俄弘扬条约精神、强化睦邻友好、相互坚定支持的共同意愿。双方应继续强化全方位、全天候战略协作，保持中俄关系稳定发展、高位运行。在应对阿富汗和中亚局势变化、联合打击恐怖主义方面，双方要沟通立场、形成共识、加强合作、协调行动，坚决捍卫中俄两国核心利益，坚定维护国际公平正义与地区安全稳定。

绍伊古说，俄中关系是俄罗斯对外关系的重要优先方向。近年来两军合作领域不断拓展，取得丰硕成果，达到前所未有的高度，为世界各国树立了榜样。俄方愿与中方进一步加强军事与军技合作，保持联演联训、军事比赛、院校交流等方面良好合作势头。当前地区安全形势不确定因素增多，俄方高度关注阿富汗及中亚地区形势的新变化，重视中方在阿富汗问题上的立场，愿与中方和地区国家协调合作，为维护地区和平稳定作出积极努力。

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