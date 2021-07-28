7月27日，中国-拉美和加勒比“合作共赢、共同发展”论坛在京举行。人民网 周雨摄

人民网北京7月28日电 （周雨、周琳佳）7月27日，中国-拉美和加勒比“合作共赢、共同发展”论坛在北京市中国人民对外友好协会举行。来自拉美和加勒比地区20个国家驻华使馆的13位大使、2位代办及高级外交官、中国人民对外友好协会会长林松添、副会长姜江和重庆、辽宁、四川、深圳、成都外办（友协）负责人，社科院拉美所、清华大学拉美中心和企业代表共100余人出席活动。

首先，中国人民对外友好协会会长林松添同拉美和加勒比驻华使团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯在开幕式上发表致辞。随后，乌拉圭、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、巴哈马驻华使馆以视频形式推介了各自国家文化、旅游和招商引资等国情、资源、政策和营商环境。智利、哥伦比亚、圭亚那大使和多家中国企业负责人作了推介发言。

林松添表示，“合作共赢、共同发展”体现了中国“和合”理念与“兼济天下”的传统美德，彰显了中国共产党的国际情怀和历史担当，顺应了人类和平发展进步的时代潮流，呼应了世界各国人民的共同期待。拉美和加勒比地区是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，是共建“一带一路”的重要参与方。中拉同为发展中国家，都曾遭受西方殖民掠夺，又面临共同的发展任务，拥有广泛的共同利益。中拉互为重要市场，拥有广阔的双向投资机会，基础设施互联互通和高质量发展合作前景广阔，中拉合作共赢、共同发展前景无限。

拉美和加勒比驻华使团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯认为此次论坛为拉美和加勒比国家驻华使馆对接中国地方政府和企业提供了交流合作平台，有助于推动拉美和中国互利合作、共同发展。智利驻华大使施密特、哥伦比亚驻华大使蒙萨尔韦、圭亚那大使周雅欣则分别回顾了各自国家同中国的友好往来历史以及双方在各领域合作取得的成功实践。

拉美和加勒比驻华使团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯在开幕式上发表致辞。中国人民对外友好协会供图

卢格里斯大使在接受人民网采访时表示，此前同乌拉圭驻重庆总领事馆共同参与了中国兰州投资贸易洽谈会，乌拉圭如今的战略目标是拓展在中国西部的投资。“乌拉圭在中国东部的投资已颇具活力，我们的对华出口集中在北京、天津、上海等城市，现在我们想沿着丝绸之路的方向继续向西前进，达到与我国在中国东部相同的贸易投资水平。”

谈及旅游资源，卢格里斯大使说：“乌拉圭有着丰富的旅游资源，安全的社会环境也为中国游客的进一步探索提供了保障。” 拉美疫情防控形势依旧严峻，卢格里斯大使说： “眼下是个非常重要的时间点。我们一直在通过视频会议和像今天这样的研讨会来推动合作。在严峻形势下，加强我们之间联结合作的纽带更显重要。”卢格里斯大使希望在接下来的几个月里，拉美疫情可以得到进一步控制，早日恢复双方“面对面”往来。

此外，卢格里斯还表示，乌拉圭作为拉美和加勒比地区参与“一带一路”的先驱，也是首批同中国签署谅解备忘录的国家之一。“乌拉圭得天独厚的地理位置、自由港和免税区政策条件，可以为中国企业在整个拉美地区拓展投资提供条件。”

与会各方一致对友协创办此次论坛之举表示肯定，认为论坛为中国与拉美和加勒比国家对接和深化互利合作搭建了有益平台。

(责编：张信凤、常红)