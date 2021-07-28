原标题：起底无良澳媒记者：勾结美国右翼，炒作阴谋论抹黑中国

新华社悉尼7月27日电 澳大利亚记者沙丽·马克森“出名”了。

据澳大利亚媒体日前报道，这个爱出风头的记者与美国右翼势力在新冠病毒溯源问题上联手炒作抹黑中国的阴谋论。

从虚假“爆料”到有人“喂料”，从跨国炒作到商业互吹，一起来看看马克森及其“搭档”这一系列政治操作、传媒套路。

谁是马克森？

《卫报》澳大利亚版日前报道，2020年4月，马克森在澳大利亚《每日电讯报》上撰文炒作所谓新冠病毒源于武汉病毒研究所的阴谋论。《卫报》质疑其消息来源及撰文意图。

《卫报》澳大利亚版刊文《新冠溯源：澳大利亚在推动武汉实验室泄漏论中扮演了什么角色》，揭露澳大利亚记者沙丽·马克森与美国右翼势力联手炒作新冠病毒“实验室泄漏论”的相关内幕。（网页截屏）

当时，澳大利亚广播公司“媒体观察”栏目就对马克森的文章提出疑问，并援引专家意见说，没有任何证据表明新冠病毒是从实验室泄漏出来的。

其实，这种事发生在马克森身上并不奇怪。

马克森今年37岁，在《澳大利亚人报》《每日电讯报》和天空新闻台等澳大利亚媒体任职多年，喜欢挖“猛料”“夺眼球”，风格激进，采访甚至不择手段，此前就不乏她的报道引发争议和质疑。据澳媒报道，2015年她在以色列一次采访中，由于违反相关规定还遭到以色列安全人员扣押和问询。

谁在给她“喂料”？

去年5月初，马克森在《每日电讯报》上撰文，称自己得到了一份“由有关西方国家政府准备的”15页档案，并暗示里面包含情报机构调查的信息，以此佐证所谓“实验室泄漏论”。

然而，就在几天后，澳大利亚媒体《悉尼先驱晨报》率先曝光说，马克森煞有介事奉为信源的“档案”其实根本不是什么机密情报，而是一份基于报道等公开信息编撰的文件，有读过文件的人士认为其“不包含任何情报信息”。

《悉尼先驱晨报》还直指，澳大利亚政府高层和情报部门普遍怀疑，马克森所称的“档案”其实来自美国驻澳大利亚大使馆工作人员“喂料”。

面对媒体质疑，美国驻澳大利亚大使馆拒绝置评。

另一家澳大利亚媒体《世纪报》也就此事采访了马克森。马克森只说自己所获信息来自两个西方国家政府，拒绝透露更详细来源。

谁藏在幕后？

《每日电讯报》《澳大利亚人报》和天空新闻台都是新闻集团旗下媒体。

新闻集团在澳大利亚传媒行业有着几近垄断性的强势话语权，旗下媒体的受众远超其他传媒集团。澳前总理特恩布尔曾形容新闻集团为澳大利亚“最有权势的政治势力”。

值得一提的是，与马克森频频“跨国互动”的美国《纽约邮报》、福克斯新闻台同样属于新闻集团，与美国右翼势力关系紧密。

《卫报》澳大利亚版揭露，马克森的报道在美国右翼群体中“获得了肥沃土壤”，并被美国右翼媒体不断跟进炒作。比如，马克森出现在美国前总统特朗普首席战略师斯蒂芬·班农的播客里。《纽约邮报》也对马克森展开报道。

其中最引人关注的是，马克森应邀参加了福克斯新闻台节目，上演了一波“商业互吹”。

马克森应邀参加福克斯新闻台塔克·卡尔森的节目。

福克斯一向擅长按照自己立场对人对事直接“贴标签”“盖章”。一开场，主持人塔克·卡尔森就先赞扬马克森“写了一篇令人惊叹的新闻报道”。结尾，卡尔森特别致谢：“我太感谢你能写出这种报道，贵报能发出这种报道。”

节目组也“用心良苦”，在字幕上，直接将马克森拿到的所谓“档案”包装成“五眼联盟的档案”。

想让谁信？

不过，最讽刺的是，马克森在卡尔森节目中“说漏了嘴”。

卡尔森问，澳大利亚人对马克森的报道是什么反应？马克森先是夸耀了一番《每日电讯报》在澳大利亚如何拥有大批读者、报道一出立即引发关注等，接着又不无遗憾地“吐槽”说，可惜澳大利亚与美国差不多，都有人“不相信病毒是从实验室泄漏……甚至都不会考虑这码事”。

当被卡尔森问及“为什么人们不愿意相信”时，马克森自己也不得不承认，因为“还没有确凿证据”。

一些评论人士也在福克斯新闻台节目中反复炒作类似论调。

没有证据却言之凿凿，还煞有介事卖力炒作，这就是马克森之流的职业操守。

要科学溯源，不要政治操弄

《卫报》澳大利亚版援引澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔的话说，澳大利亚媒体纠结的是政治而不是科学问题。他表示，历史表明，要知道流行病源头的全部真相可能需要很多年，这才是科学的过程。

德怀尔此前在接受澳大利亚媒体采访时还说，美国情报部门迄今拿不出任何有用信息。“在我看来，这都表明目前没有明确证据，否则到底发生了什么一目了然。”

今年年初，德怀尔作为世界卫生组织国际专家组成员，与包括中国在内的多国科学家在武汉进行了为期4周的新冠病毒溯源研究。他在武汉之行后接受新华社记者采访时曾表示，溯源联合研究期间武汉方面对世卫组织国际专家组“相当开放”。在专家组所取得的证据、提出的问题和得到的回答方面，“假如在澳大利亚、新西兰或其他类似地方开展同样调查，我们所期望得到的（反馈）是差不多的”。

“大家必须要合作，以开放、透明的方式开展合作，解决问题。越是争执，或是将这个问题政治化以谋求好处，或是诸如此类，越不可能通过合作来解决问题。”德怀尔说。

(责编：袁勃、刘军涛)