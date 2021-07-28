新华社拉各斯7月27日电（记者郭骏）尼日利亚疾病控制中心27日说，截至当天，尼日利亚境内已发现10例感染变异新冠病毒德尔塔毒株的确诊病例。

尼日利亚疾病控制中心负责人希奎·伊海克韦祖27日在尼首都阿布贾举行的新闻发布会上说，新冠病毒检测部门于7月8日在阿布贾从一名入境旅客的检测样本中首次发现德尔塔毒株，这是该国首次报告德尔塔毒株感染病例。此后，有关部门加强病毒检测和基因测序工作，截至27日共发现10例德尔塔毒株感染病例。目前尼日利亚在机场等入境口岸增加了防疫人员，严防病毒输入和传播。

伊海克韦祖说，近期新冠病毒在尼日利亚的传播有抬头趋势，核酸检测阳性率从最低时约1%上升到目前的3.4%。他没有说明该国疫情加剧是否与变异新冠病毒有关。

尼日利亚疾病控制中心的数据显示，尼全国26日新增新冠确诊病例213例，累计确诊171324例；新增死亡病例2例，累计死亡2134例。在7月12日至18日一周，该国新增确诊病例966例，较前一周有较大幅度上升，连续第四周新增确诊病例环比上升。

(责编：刘叶婷、崔越)