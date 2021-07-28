新华社联合国7月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日在安理会审议联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团（联非达团）裁撤问题时表示，中方愿与国际社会共同努力，继续为苏丹建设和平发挥积极作用。

戴兵表示，联非达团自2007年设立以来，为维护苏丹达尔富尔地区安全稳定发挥了重要作用。作为联合国与非盟合作开展维和行动的首次创新尝试，联非达团对联合国探索以灵活多样方式支持区域组织维护和平安全提供了成功范例。中方希望联合国梳理总结经验，并期待秘书长今年10月底就此提交评估报告。

戴兵说，苏丹达尔富尔地区正处在从维和向建和过渡的关键阶段。苏丹主权委员会和过渡政府积极落实朱巴和平协议，并为维护达尔富尔地区安全稳定采取了一系列务实举措。苏丹政府承担着保护达尔富尔地区平民的主要责任。联非达团撤出后，联合国苏丹过渡时期综合援助团可根据授权，帮助苏丹政府提升保护平民的能力，为苏丹政府落实保护平民国家方案、加强安全能力建设提供必要支持。国际社会应加大对达尔富尔地区建设和平努力的支持和投入，协助提升苏丹自主发展能力，妥善处置土地分配等诱发暴力冲突的突出问题，切实改善当地民众生活。

戴兵表示，中国自2007年起参与联非达团行动，是首批向联非达团派出维和人员的国家，并为维护达尔富尔地区和平稳定作出了贡献。中方愿与国际社会共同努力，继续为苏丹建设和平发挥积极作用。

达尔富尔地区位于苏丹西部。2003年以来，该地区一些武装组织与苏丹政府军发生冲突。2007年7月，联合国安理会授权在达尔富尔地区部署联非达团，以支持执行和平协议，并保护平民、联合国人员和国际人道救援人员安全。2020年12月22日，安理会通过决议，决定联非达团在授权于12月31日终止后撤出。

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