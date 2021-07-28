人民网讯 7月27日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院上海市人民政府上海研究院共同主办“阿富汗形势多边对话”国际视频会议。近期阿富汗局势急剧恶化，冲突升级，国际社会高度关注。作为阿富汗的邻国，中国重视阿富汗局势走向，关切阿富汗人民利益和安定。为此，中方学者在会议上与阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦学者就当前阿富汗冲突形势及前景、对周边安全挑战、应对阿富汗危机的国际合作等议题进行深入而坦诚的探讨。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志和中国社会科学院科研局副局长、上海研究院常务副院长赵克斌出席会议并致辞。

孙壮志指出，阿富汗是中国友好邻邦，中阿双边关系长期受到两国政府和领导人的重视，中国和中国人民一直希望阿富汗能够尽快走向和解与复兴之路，在联合国主导下实现真正的阿人治阿。中国为进一步深化双边的合作做出了很多努力，中国政府和上合组织都在为推动阿富汗未来的和平进程解决及阿富汗民生相关的经济发展问题准备作出贡献。

赵克斌提出，阿富汗问题是地区和国际交流的热点，国内外学者对美撤军以后阿富汗走向对周边国家的影响、未来各派符合实现民族和解等问题有着不同的看法，希望此次会议能够对更加准确客观地评估阿富汗及周边形势发展有所助益。

前阿富汗驻华大使苏尔坦·艾哈迈德·巴辛提出，阿富汗所有邻国都希望看到阿和平稳定，中国是阿富汗政府最信任的一方，相信在联合国安理会及各方的帮助下，阿富汗能够摆脱恐怖袭击，实现长久和平，进而实现民主，并与各国发展友好关系。

塔吉克斯坦战略所副所长穆哈迈德佐达·帕尔维兹认为阿富汗实现和平要求各党派重建信任。塔吉克斯坦作为邻国，高度关注阿富汗安全问题，在政治、社会及经济运行方面也对其给予了积极的帮助。

巴基斯坦和平研究所穆哈迈德·阿米尔·拉那博士提出，阿富汗问题关乎整个地区的稳定，中国和巴基斯坦同为上海合作组织成员国，希望两国能在上合框架下加强合作，为地区和平稳定做出努力。

阿富汗战略研究所阿瑞安·沙里非博士提出，跨境恐怖主义和有组织犯罪对巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦及中国等邻国及地区安全造成极大危害，各方势力在地区乃至全球的竞争也同样对阿富汗产生深远影响，加强地区合作对阿富汗问题的解决至关重要。

中国现代国际关系研究院王世达、北京大学王旭、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所薛福岐、李勇慧、苏畅等中方学者对阿富汗局势及其与大国关系表达看法，认为在阿富汗问题上各国应从阿富汗人民利益出发，支持“阿人主导、阿人所有”。

会议由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长金哲和上海研究院规划与合作处处长、上海大学上合公共外交研究院副院长张恒龙共同主持。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所李振利副所长进行了会议总结。

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