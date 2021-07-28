新华社华盛顿7月27日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国佐治亚州亚特兰大地区连环枪击案制造者罗伯特·亚伦·朗27日认罪，被判终身监禁，不得假释。

3月16日，朗在亚特兰大地区制造3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。7月27日的审判只涉及发生在亚特兰大北郊切罗基县致4人死亡的枪击案。朗在切罗基县一法庭上自述作案过程并承认所有指控。他当庭被判4项终身监禁，外加35年监禁，需连续服刑，不得假释。

切罗基县法庭未将此案列为仇恨犯罪。地方检察官香农·华莱士在法庭上表示，调查“无法确定”枪击事件出于种族或性别偏见。

佐治亚州议会越南裔众议员阮比对媒体表示，枪击事件似乎是“性别暴力、厌女症和仇外心理的交集”。

朗随后将在佐治亚州富尔顿县就另外两起枪击案受审，罪名多达19项，包括4项蓄意谋杀、4项谋杀重罪和一项国内恐怖主义罪。富尔顿县地方检察官表示，将寻求以仇恨犯罪对朗定罪并判处其死刑。

亚特兰大枪击案发生在亚裔经营的按摩院和水疗中心，引发亚裔美国人的深切担忧和美国朝野对新冠疫情中反亚裔仇恨犯罪激增现象的关注。

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